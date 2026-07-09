Dove vedere Francia Marocco tv streaming: guarda la partita in diretta

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La rassegna iridata, che si svolgerà fra Stati Uniti, Messico e Canada, sta procedendo a grandi passi verso la finalissima. Per la prima volta, il torneo ha visto protagoniste ben 48 nazionali ai nastri di partenza, ma purtroppo fra queste non c’è stata per la terza volta consecutiva l’Italia. Dato l’allargamento delle squadre ai nastri di partenza, c’è stato un turno in più nella fase a eliminazione diretta che è iniziata dai sedicesimi di finale.