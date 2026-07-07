Milan, in arrivo Gila dalla Lazio: l’impatto a bilancio dell’operazione

Il Milan si avvicina a Mario Gila. Il club rossonero è in dirittura d’arrivo nel perfezionare l’operazione di acquisizione del difensore centrale spagnolo in forza alla Lazio, che dovrebbe legarsi al club milanese con un contratto quinquennale. Secondo le indiscrezioni della stampa sportiva, i termini dell’operazione prevedono una parte fissa di 28 milioni di euro più due milioni di bonus facilmente raggiungibili, per un pacchetto che complessivamente può raggiungere i 30 milioni richiesti dal presidente Claudio Lotito per dare il via libera alla cessione.

Il difensore nativo di Barcellona, dopo una breve parentesi nell’under 19 dell’Espanyol si è trasferito nel settore giovanile del Real Madrid, dove ha militato per quattro anni tra il 2018 e il 2022 collezionando anche due apparizioni in prima squadra. Il trasferimento a Roma è avvenuto a fronte di un corrispettivo di 6 milioni di euro versati nelle casse dei Blancos, che hanno però mantenuto il 50% sulla rivendita e incasseranno dall’operazione 14 milioni di euro.

È destinata a chiudersi dopo quattro anni la militanza del catalano nel club biancoceleste con cui ha collezionato 120 apparizioni, di cui 88 in Serie A, mettendo a referto due reti. Per Gila si aprono le porte di Milanello dove sarà chiamato a guidare la linea difensiva agli ordini di mister Ruben Amorim.