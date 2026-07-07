Milan, in arrivo Gila dalla Lazio: l’impatto a bilancio dell’operazione

Il Milan si avvicina a Mario Gila. Il club rossonero è in dirittura d’arrivo nel perfezionare l’operazione di acquisizione del difensore centrale spagnolo in forza alla Lazio, che dovrebbe legarsi al club milanese con un contratto quinquennale. Secondo le indiscrezioni della stampa sportiva, i termini dell’operazione prevedono una parte fissa di 28 milioni di euro più due milioni di bonus facilmente raggiungibili, per un pacchetto che complessivamente può raggiungere i 30 milioni richiesti dal presidente Claudio Lotito per dare il via libera alla cessione.
Il difensore nativo di Barcellona, dopo una breve parentesi nell’under 19 dell’Espanyol si è trasferito nel settore giovanile del Real Madrid, dove ha militato per quattro anni tra il 2018 e il 2022 collezionando anche due apparizioni in prima squadra. Il trasferimento a Roma è avvenuto a fronte di un corrispettivo di 6 milioni di euro versati nelle casse dei Blancos, che hanno però mantenuto il 50% sulla rivendita e incasseranno dall’operazione 14 milioni di euro.
È destinata a chiudersi dopo quattro anni la militanza del catalano nel club biancoceleste con cui ha collezionato 120 apparizioni, di cui 88 in Serie A, mettendo a referto due reti. Per Gila si aprono le porte di Milanello dove sarà chiamato a guidare la linea difensiva agli ordini di mister Ruben Amorim.
L’impatto dell’acquisto di Gila sui conti rossoneri
Resta da quantificare l’effetto sui conti del club di proprietà di Gerry Cardinale. Come detto, secondo la stampa specializzata l’esborso per il cartellino dovrebbe essere di 28 milioni di euro di parte fissa, che equivalgono ad una quota di ammortamento annuale di 5,6 milioni di euro considerando l’orizzonte quinquennale del contratto.
Va inoltre considerato l’impatto dello stipendio: l’iberico percepirà un salario netto di 5 milioni di euro, che equivalgono a 6,6 milioni di euro lordi considerando che, nonostante il trasferimento, il calciatore continuerà a usufruire delle agevolazioni previste dal Decreto Crescita. Il suo sbarco nel Belpaese è infatti avvenuto nel 2022 quando il provvedimento era ancora in vigore, con l’abolizione avvenuta nel gennaio 2024 che non comporta la decadenza dei benefici, che si applicano per almeno un quinquennio.
Gli effetti della misura sono inoltre prorogabili di altri cinque anni nell’ipotesi di acquisto di un immobile sul suolo italiano oppure in caso di minore a carico, condizione che ricorre per Mario Gila, diventato recentemente padre di due gemelli: fino al 2032 potrà contare sullo sconto fiscale se rimarrà in Italia.
Il confronto con i più costosi della rosa e la plusvalenza per la Lazio
Complessivamente l’operazione impatta sui conti rossoneri per 12,2 milioni di euro, che rendono Gila il terzo giocatore più costoso della rosa dopo il neoacquisto Gonçalo Ramos e Christopher Nkunku, che pesano rispettivamente 24 e 16,7 milioni di euro. Lo spagnolo si colloca su cifre sostanzialmente in linea a quelle di Rafael Leão e Youssouf Fofana, entrambi nell’intorno dei 12 milioni all’anno di impatto a bilancio.
L’altra faccia della medaglia dell’operazione è la plusvalenza messa a segno dalla Lazio. Il punto di partenza è la cifra di realizzo pari a 28 milioni di euro, da cui però va decurtata la metà dell’importo che, in base agli accordi pattuiti, sarà destinata al Real Madrid che vantava il 50% sul prezzo di vendita. Il club biancoceleste incasserà dunque 14 milioni al netto della percentuale sulla rivendita da devolvere alle Merengues. Al 30 giugno 2026 il valore residuo a bilancio di Gila era di 1,27 milioni di euro: l’operazione genera una plusvalenza netta di 12,73 milioni che la società iscriverà nel conto economico 2026/27.