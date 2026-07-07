La novità più recente arriva dal Napoli , che ha rinnovato il proprio contratto con il main sponsor MSC fino al termine della stagione 2028/29. La compagnia di navigazione apporrà dunque il proprio brand sulla maglia azzurra per tre ulteriori stagioni. Un prolungamento che – come svelato in esclusiva da Calcio e Finanza – ha raddoppiato il valore della divisa da gioco del club di Aurelio De Laurentiis . Non solo: l’intesa consente al Napoli compiere un importante balzo in avanti nella speciale classifica dei ricavi da main sponsor delle società di Serie A.

In attesa della ripartenza in vista della stagione 2026/27 fra ritiri e tournée internazionali, le società di Serie A stanno definendo le mosse sul mercato calciatori, per non farsi trovare impreparate al via del campionato nel mese di agosto. Ma novità rilevanti emergono anche per quanto riguarda i contratti di sponsorizzazione , con particolare attenzione a quelli relativi alle divise da gioco.

Ricavi sponsor maglia Serie A – La graduatoria

Grazie al rinnovo con MSC, infatti, il Napoli passa dal settimo al quinto posto con un contrato che è balzato da 8,5 a 18 milioni di euro. A guidare questa speciale classifica, grazie all’accordo a crescere con Emirates, è il Milan, che dalla stagione 2026/27 dovrebbe incassare 35 milioni di euro di base fissa. Seguono l’Inter (30 milioni da Betsson Sport) e la Juventus, che dalla coppia Jeep-Visit Detroit percepisce una cifra compresa tra i 28 e i 30 milioni.

Di seguito, la top 10 dei ricavi da sponsor di maglia nella stagione 2026/27 in Serie A (le cifre ufficiali saranno poi note dai bilanci dei club):

1 – Milan – Emirates: 35 milioni di euro a stagione

2 – Inter – Betsson Sport: 30 milioni di euro a stagione

3 – Juventus – Jeep e Visit Detroit: 28/30 milioni di euro a stagione

4 – Fiorentina – Mediacom: 25 milioni di euro a stagione

5 – Napoli – MSC: 18 milioni di euro a stagione;

5 – Sassuolo – Mapei: 18 milioni di euro a stagione

7 – Roma – Eurobet.live: 13-14 milioni di euro a stagione

8 – Lazio – Polymarket: 9 milioni di euro a stagione

9 – Atalanta – Lete: 5 milioni di euro a stagione

10 – Cagliari – Regione Sardegna e Doppio Malto: 3,6 milioni di euro a stagione

Riguardo a questa classifica, va precisato che, come nel caso della Juventus (con Exor proprietaria del club e allo stesso tempo primo azionista di Stellantis, a cui appartiene il brand Jeep), anche gli sponsor della Fiorentina e del Sassuolo sono cosiddette “parti correlate”. Mediacom è un’azienda di telecomunicazioni statunitense di proprietà della famiglia Commisso, proprietaria del club toscano, mentre Mapei è di proprietà della famiglia Squinzi, che guida i neroverdi.

Se non consideriamo questi casi particolari, il Napoli si posiziona dunque alle spalle solamente delle tre big del campionato: Milan, Inter e Juventus. Un grande lavoro quello portato a termine dalla società di Aurelio De Laurentiis, che punta a toccare quota 120 milioni di euro dai ricavi commerciali nel prossimo esercizio.