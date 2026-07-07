Il grande lavoro portato a termine dal Napoli negli ultimi anni sul campo – con due Scudetti vinti, un secondo posto e un quarto di finale di Champions League – sta avendo un riflesso anche sul fronte economico per il club partenopeo. Nella giornata di ieri, la società di Aurelio De Laurentiis ha annunciato – nell’ambito della presentazione della divisa da gioco del centenario – il rinnovo della partnership con MSC come sponsor di maglia, un’intesa che porta con sé un valore più che raddoppiato. Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, il nuovo accordo triennale porterà nelle casse del Napoli 18 milioni di euro annui più bonus, un salto verso l’alto incredibile rispetto agli 8,5 milioni di euro previsti dal precedente contratto. Complessivamente, considerando anche i 4 milioni di DongFeng e i 2,5 milioni di Sorgesana (anch’essi in crescita nel 2026/27) i ricavi del Napoli dai partner per la maglia passeranno da 12 milioni a 24,5 milioni di euro annui.

Napoli ricavi da sponsor – Le cifre dei partner del club Di seguito, le cifre di ognuna delle tre sponsorizzazioni: MSC (sponsor di maglia) – 18 milioni di euro più bonus

DongFeng (sponsor di manica) – 4 milioni di euro

Sorgesana (retrosponsor) – 2,5 milioni di euro MSC è sponsor di maglia del Napoli dal 2023 e grazie al nuovo accordo appena annunciato rimarrà main partner fino al termine della stagione 2028/29, toccando quota sei anni di collaborazione. Sorgesana occupa invece lo spazio sul retro della divisa da gioco per la terza stagione, mentre il rapporto con DongFeng è giunto alla sua seconda stagione e proseguirà fino al 2029. Da non dimenticare infine l’accordo con EA7, sponsor tecnico per la sesta stagione consecutiva, nell’ambito della collaborazione con il Gruppo Armani, che comprende anche Emporio Armani come Formal Wear Partner (le divise di rappresentanza indossate dai calciatori) per il secondo anno di una partnership che proseguirà fino al 2030.