Amichevoli, coppe e Serie A: la programmazione di Sky Sport per il 2026/27

Grande protagonista della nuova stagione il calcio , che tornerà in campo già da luglio con il programma delle amichevoli internazionali che accompagneranno Inter , Juventus , Milan e Napoli verso i primi impegni ufficiali della stagione, oltre allo spareggio di UEFA Conference League dell’ Atalanta . L’offerta calcistica si completa con i principali campionati nazionali e internazionali : dal 22 agosto torna la Serie A Enilive con tre partite per turno inclusi quattro big match. Riparte la Serie C Sky Wifi (dal 22/8) e le migliori sfide in esclusiva di Premier League (dal 22/8) e Bundesliga (dal 29/8). Tutto questo aspettando le grandi notti europee con la UEFA Champions League , con 185 partite su 203 a stagione in esclusiva, a partire dall’8 settembre, e tutte le partite di UEFA Europa League (dal 16/9) e UEFA Conference League (dal 15/9) in esclusiva.

Sky ha presentato la nuova stagione televisiva che è pronta a tenere compagnia ai propri abbonati. Con particolare attenzione per lo sport, che sarà disponibile anche sulla piattaforma streaming NOW , si parte sin da questa estate con oltre 15.000 ore di diretta e più di 3.000 appuntamenti nella Casa dello Sport.

Motori sempre accesi fino a fine stagione, con oltre 25 Gran Premi di Formula 1 e MotoGP ancora da vivere, comprese le tappe italiane di Monza e Misano . A completare l’offerta motorsport di Sky Sport anche tutti i round di Superbike , IndyCar , World Rally Championship , FIA World Endurance Championship e GT World Challenge , per una stagione che continuerà a regalare grandi emozioni. Inoltre, c’è una piacevole sorpresa per gli abbonati Sky: Andrea Kimi Antonelli , vincitore in questa stagione di 5 Gran Premi consecutivi in Formula 1, sarà il nuovo testimonial a partire dalla prossima campagna di comunicazione in onda da fine agosto, al fianco di Alessandro Del Piero.

Questa settimana il grande tennis è di scena a Wimbledon , in esclusiva su Sky fino al 2030, con il Centre Court che ospiterà le partite decisive della 139esima edizione del torneo fino a domenica 12 luglio. E subito dopo, la stagione proseguirà con oltre 45 tornei , da luglio a novembre. Tra gli appuntamenti più attesi gli US Open (dal 30 agosto al 13 settembre), ultimo Slam della stagione. Ma i riflettori sono puntati su tutto l’ ATP Tour , con la copertura completa di tutti i tornei ATP 250, ATP 500 e ATP Masters 1000, da Montreal a Parigi, fino alle Nitto ATP Finals di Torino (dal 15 al 22 novembre). Grande attenzione anche al WTA Tour , con la trasmissione di tutti i tornei WTA 250, WTA 500 e WTA 1000, da Toronto a Wuhan, fino alle WTA Finals di Indian Wells (dall’8 al 15 novembre).

Programmazione Sky Sport – Spazio anche agli altri sport

E ancora l’estate di Sky Sport offrirà, tra luglio e settembre, ben quattro Europei e il Mondiale femminile di basket, con tantissimi azzurri in primo piano. Ad aprire il programma saranno i Campionati Europei di Nuoto a Parigi, dal 31 luglio al 16 agosto, nell’edizione del centenario della manifestazione. Dal 10 al 16 agosto sarà invece la volta dei Campionati Europei di Atletica Leggera a Birmingham, per la prima volta ospitati nel Regno Unito, con oltre 1.500 atleti provenienti da più di 50 nazioni.

Grande attesa anche per il volley continentale, con i Campionati Europei femminili in programma dal 21 agosto al 6 settembre tra Azerbaigian, Cechia, Svezia e Turchia, seguiti dagli Europei maschili, dal 10 al 26 settembre, ospitati da Italia, Bulgaria, Finlandia e Romania. A completare l’offerta dedicata alla pallavolo tornerà in autunno anche la CEV Champions League per la stagione 2026/27, l’edizione con il maggior numero di club italiani nella storia di questa competizione con Perugia, Trento, Verona e Civitanova protagoniste nel torneo maschile e Conegliano, Milano, Scandicci e Novara in quello femminile. Spazio anche al basket, con il ritorno storico della Nazionale italiana femminile alla FIBA Women’s Basketball World Cup 2026, in programma dal 4 al 13 settembre in Germania, a 32 anni dall’ultima partecipazione. Un appuntamento che anticiperà la ripartenza della stagione del basket italiano ed europeo con la Supercoppa Italiana (19-20 settembre), le migliori sfide di Serie A LBA (dal 27 settembre), oltre all’Eurolega e alla BKT EuroCup, la NBA, aspettando il FIBA Basketball World Cup Qatar 2027, il prossimo anno, dal 27 agosto al 12 settembre.

Spazio inoltre al rugby internazionale, con la Nazionale italiana impegnata nel nuovo Nations Championship. Dopo gli impegni di luglio contro Giappone, Nuova Zelanda e Australia, gli Azzurri torneranno in campo anche a novembre, per le sfide contro Sudafrica, Argentina e Fiji, tutte in diretta su Sky Sport. Non mancheranno inoltre i meeting internazionali di atletica leggera con il World Athletics Continental Tour Gold e la Diamond League. Grande spazio anche al grande golf mondiale, dal The Open Championship (16-19 luglio) ai tornei del DP World Tour, nel percorso che accompagnerà gli appassionati verso la Ryder Cup 2027 di Adare Manor, Irlanda, in esclusiva live su Sky.

Proseguirà inoltre il cammino verso la 38esima America’s Cup di Napoli 2027, con le Regate Preliminari in programma dal 24 al 27 settembre nel Golfo di Napoli ad aprire il conto alla rovescia verso la Louis Vuitton Cup, nella primavera 2027. Tra le protagoniste attese Luna Rossa, impegnata nella sfida che designerà lo sfidante ufficiale di Team New Zealand per il Match finale dell’estate 2027, dal 10 al 18 luglio. E per la vela sono attese anche le sfide di Sail GP. A completare l’offerta della Casa dello Sport, la copertura continuativa degli sport americani con due partite di MLB ogni settimana durante tutta la regular season e la corsa ai playoff fino alle World Series.