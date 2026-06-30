Dopo essersi espressa sulla condotta di Inter, Milan e Roma, la Prima Camera dell’Organo di Controllo Finanziario dei Club della UEFA ha completato la valutazione di altre società soggette a un accordo transattivo (noto come settlement agreement) che dovevano rispettare specifici obiettivi relativi ai ricavi calcistici nella stagione 2025/26. Fra queste ci sono anche Bologna, Fiorentina e Juventus e Napoli. Nel dettaglio per quanto riguarda Bologna, Fiorentina e Napoli da Nyon sono state riscontrate alcune irregolarità. Infatti, tutti e tre i club non sono riuscito a mantenere il proprio costo rosa al di sotto del limite imposto dal massimo organo di governo del calcio europeo.

Infatti, nelle norme economico-finanziarie della UEFA, il rapporto fra ricavi e il costo rosa deve essere inferiore al 70%, come previsto dalla cosiddetta “squad cost rule”. Un limite che, come detto, è stato superato da tutte e tre i club della Serie A, ma la UEFA ha comminato una multa da 6 milioni di euro solamente alla Fiorentina. Infatti, Bologna e Napoli, che a loro volta hanno fatto registrare un rapporto tra costo della rosa e ricavi superiore al 70%, non sono stai multati visto che «il loro scostamento è stato interamente compensato dall’eccedenza degli utili calcistici registrata negli esercizi chiusi nel 2025 e nel 2026, elemento previsto dal regolamento», si legge nel dispositivo della Prima Camera dell’Organo di Controllo Finanziario dei Club della UEFA.