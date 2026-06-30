Maurizio Molinari è il nuovo direttore editoriale del Gruppo Sae

Il giornalista e saggista succedere così ad Antonio Di Rosa, con quest’ultimo che assume l’incarico di direttore de La Stampa, quotidiano appena acquisito da Gedi.

Di
Luca Cosentini
Business
maurizio molinari
Maurizio Molinari (foto da video)

All’indomani della cessione del Tirreno alla famiglia Olivetti Rason, il gruppo editoriale Sae – nuovo proprietario de La Stampa, testata acquisita da Gedi nell’ultimo atto di Exor prima della vendita ad Antenna – ha comunicato che a partire dalla giornata di domani Maurizio Molinari ricoprirà il ruolo di direttore editoriale del gruppo.

Sarà quindi Molinari, che coordinerà anche le attività negli USA, a succedere ad Antonio Di Rosa, che contestualmente – come già annunciato – assumerà l’incarico di direttore de La Stampa. Nel nuovo ruolo, Molinari avrà la responsabilità di coordinare lo sviluppo delle attività editoriali del Gruppo Sae e lo sviluppo negli Stati Uniti.

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Molinari, giornalista e saggista, ha ricoperto nel corso della sua carriera ruoli di primo piano nel panorama dell’informazione italiana. È stato direttore de La Stampa e poi de La Repubblica, oltre ad avere lavorato a lungo come corrispondente ed editorialista. Allo stesso tempo, il gruppo Sae ha ufficializzato la nomina di Giacomo Bedeschi a direttore de La Nuova Sardegna, incarico che assume succedendo a Luciano Tancredi che entrerà a far parte della direzione de La Stampa con il ruolo di vicedirettore vicario.

Alla guida de La Provincia Pavese arriverà invece Manila Alfano, giornalista entrata a far parte del Gruppo Sae nel 2025. «Le nuove nomine confermano l’impegno del Gruppo Sae nella valorizzazione delle migliori professionalità interne e nel rafforzamento della qualità e l’autorevolezza delle testate che ne fanno parte. Si tratta di un passo che guarda al futuro, sostenendo i progetti di crescita e innovazione previsti dal piano di sviluppo del Gruppo e consolidando la nostra presenza editoriale in Italia e all’estero», ha commentato Alberto Leonardis, presidente e amministratore delegato del Gruppo Sae.

Per quanto riguarda, invece, Bedeschi ha iniziato la sua carriera giornalistica in Emilia-Romagna. È entrato nel Gruppo Sae nel dicembre 2020, assumendo la direzione della Gazzetta di Modena, della Gazzetta di Reggio e de La Nuova Ferrara. Poi ha diretto La Nuova Sardegna e, nel 2025, la Provincia Pavese.

Alfano ha lavorato invece per oltre vent’anni a Il Giornale occupandosi di esteri e attualità, per poi approdare al Gruppo Sae dove ha diretto il portale Mamme Magazine e sviluppato collaborazioni con Il Tirreno, La Nuova Sardegna e La Provincia Pavese. Nel corso della sua carriera ha firmato articoli per Il Foglio, Donna Moderna e la rivista The Bunker. È autrice di diversi libri e insegna comunicazione sportiva alla Iulm di Milano.

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