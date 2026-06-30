Maurizio Molinari è il nuovo direttore editoriale del Gruppo Sae

All’indomani della cessione del Tirreno alla famiglia Olivetti Rason, il gruppo editoriale Sae – nuovo proprietario de La Stampa, testata acquisita da Gedi nell’ultimo atto di Exor prima della vendita ad Antenna – ha comunicato che a partire dalla giornata di domani Maurizio Molinari ricoprirà il ruolo di direttore editoriale del gruppo. Sarà quindi Molinari, che coordinerà anche le attività negli USA, a succedere ad Antonio Di Rosa, che contestualmente – come già annunciato – assumerà l’incarico di direttore de La Stampa. Nel nuovo ruolo, Molinari avrà la responsabilità di coordinare lo sviluppo delle attività editoriali del Gruppo Sae e lo sviluppo negli Stati Uniti.

Molinari, giornalista e saggista, ha ricoperto nel corso della sua carriera ruoli di primo piano nel panorama dell’informazione italiana. È stato direttore de La Stampa e poi de La Repubblica, oltre ad avere lavorato a lungo come corrispondente ed editorialista. Allo stesso tempo, il gruppo Sae ha ufficializzato la nomina di Giacomo Bedeschi a direttore de La Nuova Sardegna, incarico che assume succedendo a Luciano Tancredi che entrerà a far parte della direzione de La Stampa con il ruolo di vicedirettore vicario. Alla guida de La Provincia Pavese arriverà invece Manila Alfano, giornalista entrata a far parte del Gruppo Sae nel 2025. «Le nuove nomine confermano l’impegno del Gruppo Sae nella valorizzazione delle migliori professionalità interne e nel rafforzamento della qualità e l’autorevolezza delle testate che ne fanno parte. Si tratta di un passo che guarda al futuro, sostenendo i progetti di crescita e innovazione previsti dal piano di sviluppo del Gruppo e consolidando la nostra presenza editoriale in Italia e all’estero», ha commentato Alberto Leonardis, presidente e amministratore delegato del Gruppo Sae.