Maurizio Molinari è il nuovo direttore editoriale del Gruppo Sae

All’indomani della cessione del Tirreno alla famiglia Olivetti Rason, il gruppo editoriale Sae – nuovo proprietario de La Stampa, testata acquisita da Gedi nell’ultimo atto di Exor prima della vendita ad Antenna – ha comunicato che a partire dalla giornata di domani Maurizio Molinari ricoprirà il ruolo di direttore editoriale del gruppo.
Sarà quindi Molinari, che coordinerà anche le attività negli USA, a succedere ad Antonio Di Rosa, che contestualmente – come già annunciato – assumerà l’incarico di direttore de La Stampa. Nel nuovo ruolo, Molinari avrà la responsabilità di coordinare lo sviluppo delle attività editoriali del Gruppo Sae e lo sviluppo negli Stati Uniti.
Molinari, giornalista e saggista, ha ricoperto nel corso della sua carriera ruoli di primo piano nel panorama dell’informazione italiana. È stato direttore de La Stampa e poi de La Repubblica, oltre ad avere lavorato a lungo come corrispondente ed editorialista. Allo stesso tempo, il gruppo Sae ha ufficializzato la nomina di Giacomo Bedeschi a direttore de La Nuova Sardegna, incarico che assume succedendo a Luciano Tancredi che entrerà a far parte della direzione de La Stampa con il ruolo di vicedirettore vicario.
Alla guida de La Provincia Pavese arriverà invece Manila Alfano, giornalista entrata a far parte del Gruppo Sae nel 2025. «Le nuove nomine confermano l’impegno del Gruppo Sae nella valorizzazione delle migliori professionalità interne e nel rafforzamento della qualità e l’autorevolezza delle testate che ne fanno parte. Si tratta di un passo che guarda al futuro, sostenendo i progetti di crescita e innovazione previsti dal piano di sviluppo del Gruppo e consolidando la nostra presenza editoriale in Italia e all’estero», ha commentato Alberto Leonardis, presidente e amministratore delegato del Gruppo Sae.
Per quanto riguarda, invece, Bedeschi ha iniziato la sua carriera giornalistica in Emilia-Romagna. È entrato nel Gruppo Sae nel dicembre 2020, assumendo la direzione della Gazzetta di Modena, della Gazzetta di Reggio e de La Nuova Ferrara. Poi ha diretto La Nuova Sardegna e, nel 2025, la Provincia Pavese.
Alfano ha lavorato invece per oltre vent’anni a Il Giornale occupandosi di esteri e attualità, per poi approdare al Gruppo Sae dove ha diretto il portale Mamme Magazine e sviluppato collaborazioni con Il Tirreno, La Nuova Sardegna e La Provincia Pavese. Nel corso della sua carriera ha firmato articoli per Il Foglio, Donna Moderna e la rivista The Bunker. È autrice di diversi libri e insegna comunicazione sportiva alla Iulm di Milano.