Repubblica: inchiesta escort, Bastoni indagato per prostituzione minorile. Il difensore sarà interrogato

Alessandro Bastoni è indagato dalla Procura di Milano con l’ipotesi di reato di prostituzione minorile. A riportarlo è La Repubblica, secondo cui il difensore dell’Inter avrebbe ricevuto nella giornata di oggi l’avviso di garanzia e sarà ascoltato dagli inquirenti nei prossimi giorni. Il nome del calciatore sarebbe emerso nell’ambito dell’inchiesta sulla presunta agenzia di escort Ma.De, che secondo l’impostazione accusatoria avrebbe organizzato serate e party destinati a personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport e dell’imprenditoria.

Secondo quanto riferito dal quotidiano, l’ipotesi investigativa riguarda un presunto rapporto che Bastoni avrebbe avuto con una ragazza che, all’epoca dei fatti, avrebbe avuto 17 anni. La giovane, ascoltata come testimone, avrebbe tuttavia escluso che vi sia stato un rapporto con il calciatore nerazzurro. Nelle carte dell’inchiesta figurerebbero alcune chat dalle quali emergerebbe il ruolo di un tuttofare della Ma.De, che avrebbe messo in contatto il difensore dell’Inter con la minorenne.