Ufficiale, la UEFA sanziona la Juve per violazioni del FPF: multa fino a un massimo di 20 milioni

La decisione è stata annunciata dalla Prima Camera del Club Financial Control Body, l’organo di controllo finanziario dei club UEFA, al termine della valutazione sulle società partecipanti alle competizioni europee nella stagione 2025/26. L’analisi ha riguardato gli esercizi finanziari chiusi nel 2023, 2024 e 2025 , valutati per la prima volta su base aggregata triennale.

Adesso è arrivata anche l’ufficialità. La Juventus ha chiuso un settlement agreement con la UEFA dopo le violazioni delle norme relative al Fair Play Finanziario da parte del club bianconero. Nel dettaglio, la società piemontese non ha rispettato la “football earnings rule”, la regola che prevede un deficit aggregato massimo di 60 milioni di euro sui tre esercizi precedenti a quello del monitoraggio.

Secondo quanto comunicato dalla UEFA, la Juventus non ha rispettato la football earnings rule, entrando così nel gruppo dei club sanzionati insieme a Newcastle, Nizza, Santa Clara, Astana e Partizan Belgrado. Per il club bianconero è stato definito un settlement agreement della durata di tre anni, con l’obiettivo di rientrare pienamente nei parametri entro la stagione 2028/29.

L’accordo prevede una multa complessiva fino a 20 milioni di euro, di cui:

6 milioni di euro incondizionati

14 milioni condizionati

Questo significa che una parte rilevante della sanzione potrà essere evitata nel caso in cui la Juventus rispetti gli obiettivi intermedi fissati dalla UEFA nel corso del periodo di settlement, come accaduto alla Roma negli ultimi anni. La quota certa della sanzione ammonta invece a 6 milioni di euro.

Il percorso concordato con il CFCB impone alla Juventus di raggiungere la piena conformità alla football earnings rule entro la fine del periodo di settlement, prendendo in considerazione gli esercizi finanziari chiusi nel 2026, 2027 e 2028. In sostanza, il club dovrà dimostrare nei prossimi anni un progressivo miglioramento dei propri conti, fino al completo rientro nei limiti previsti dal regolamento.

In una nota ufficiale, la Juventus ha sottolineato che «il potenziale pagamento di ulteriori importi “conditional”, pari al massimo a 14 milioni di euro, solo in caso di mancato rispetto dei parametri economici definiti con UEFA per l’esercizio in corso e per i prossimi 2 esercizi. La società stima – allo stato attuale – di poter rispettare con adeguato margine tali parametri e, pertanto, di non dover sostenere tali oneri in futuro».

Oltre alla sanzione economica, l’accordo può prevedere anche limitazioni sportive. La UEFA ha infatti spiegato che i club sottoposti a settlement agreement saranno soggetti a restrizioni nella registrazione di nuovi giocatori nella Lista A per le competizioni europee. Queste misure potranno essere condizionali o incondizionate a seconda del rispetto degli obiettivi stabiliti stagione dopo stagione.

Il mancato raggiungimento dei target intermedi potrebbe comportare conseguenze più pesanti: dalla riduzione più severa della lista dei giocatori registrabili per le competizioni UEFA fino, nei casi più gravi, all’esclusione dalla successiva competizione europea alla quale il club dovesse qualificarsi.

In caso di rispetto dei parametri economici su base aggregata nei tre esercizi 2024/25, 2025/27 e 2026/27, la Juventus avrà comunque la possibilità di uscire anticipatamente dal regime previsto dal Settlement Agreement. Contestualmente, il club bianconero ha segnalato di avere rispettato il parametro UEFA dello Squad Cost Ratio con riferimento alla data del 31 dicembre 2025, così come già avvenuto in occasione della rilevazione al 31 dicembre 2024.