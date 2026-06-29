Wimbledon, dove vedere Sinner Kecmanovic tv streaming: guarda la sfida in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando Dove vedere Sinner Kecmanovic tv streaming, incontro valido per il primo dello Slam sull’erba di Wimbledon.

Il torneo, inizia oggi 29 giugno, è l’appuntamento più atteso della stagione tennistica sull’erba e vede come campione in carica Jannik Sinner, in cerca del pronto riscatto dopo il Roland Garros. Come accaduto per lo Slam sulla terra rossa di Parigi, anche per questa edizione di Wimbledon il grande assente sarà Carlos Alcaraz, due volte vincitore del torneo, ma ancora alle prese con un infortunio al polso che lo sta tenendo lontano dai campi da gioco da diversi mesi.

Dove vedere Sinner Kecmanovic tv streaming – Come seguire la sfida

L’incontro tra Jannik Sinner e Miomir Kecmanovic, valido per il primo turno dello Slam di Wimbledon, si giocherà lunedì 29 giugno non prima delle ore 14.30.

L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming su NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI) e anche su Sky (CLICCA QUI PER ABBONARTI). Se sei abbonato potrai vivere ogni istante dello Slam di Wimbledon comodamente dal tuo dispositivo preferito.