StageUp lancia Football Sponsor 360: l'AI per stimare il valore delle sponsorizzazioni prima dell'investimento

Per la prima volta le aziende interessate a investire nelle sponsorizzazioni della Serie A potranno conoscere, prima della firma di un contratto, il reale valore commerciale di ogni format. Questo il pilastro su cui si fonda e sviluppa Football Sponsor 360 , piattaforma firmata StageUp, che punta a modificare il paradigma della valutazione e della pianificazione delle sponsorship nel calcio di Serie A.

Una piattaforma che punta a cambiare il mercato delle sponsorizzazioni calcistiche

Nel mondo e in Italia la sponsorship rappresenta una leva sempre più strategica per gli investimenti delle imprese. Nel 2026, la crescita prevista del comparto in Italia è superiore del 56% rispetto a quella dell’advertising tradizionale.

Un risultato che trova spiegazione nella capacità delle sponsorizzazioni, se correttamente pianificate, di aumentare notorietà, reputazione e vendite dei brand attraverso il legame emotivo con tifosi e appassionati.

È proprio in questo scenario che si inserisce Football Sponsor 360, nato per superare i tradizionali limiti che caratterizzano il mercato delle sponsorship calcistiche.

«Con Football Sponsor 360 apriamo una finestra sul futuro delle ricerche di mercato e della pianificazione nelle sponsorizzazioni sportive e non solo -, afferma il presidente di StageUp, Giovanni Palazzi -. «Fino ad oggi, la crescita degli investimenti nelle sponsorizzazioni calcistiche ha risentito della scarsità, della lentezza, della scarsa innovazione e della asimmetria delle informazioni sui risultati ottenibili. Incrociando l’intelligenza artificiale con venticinque anni di dati certificati, introduciamo un servizio predittivo completo e oggettivo. Non stiamo solo applicando la tecnologia a un processo, ma stiamo dando alle aziende, dalle grandi multinazionali fino alle microimprese, uno strumento completo e semplice per pianificare investimenti trasparenti, sicuri e misurabili, riducendo il rischio di investimento e creando un nuovo modo di intendere e gestire le sponsorizzazioni e, in prospettiva, la comunicazione integrata».

Perché nasce Football Sponsor 360 e quali limiti vuole superare

Fino a oggi gli investimenti nelle sponsorizzazioni calcistiche sono stati condizionati dalla disponibilità di informazioni limitate, spesso riferite a un singolo cliente, prive quindi della possibilità di confrontare le performance di club differenti.

A questo si aggiungono valutazioni disponibili esclusivamente ex post, costi elevati per l’acquisto dei report e dati forniti nella maggior parte dei casi dal soggetto venditore.

Football Sponsor 360 nasce proprio per superare questi limiti attraverso un modello fondato su modularità, comparabilità, oggettività e indipendenza.

Il servizio consente infatti di ottenere valutazioni multicliente, confrontabili tra tutti i club della Serie A, disponibili ex ante, in tempi rapidi e a un costo competitivo, con l’obiettivo di individuare il reale valore di mercato di ogni sponsorizzazione superando la logica dell’Advertising Value Equivalent (AVE), che misura esclusivamente il ritorno pubblicitario derivante dalla visibilità mediatica e che, nella maggior parte dei casi, produce valutazioni sensibilmente differenti rispetto ai valori effettivamente riconosciuti dal mercato.

Come funziona la piattaforma e cosa contiene il report

Attraverso la piattaforma digitale Football Sponsor 360 il cliente seleziona il club di Serie A di interesse e configura online il format sponsorizzativo da analizzare, specificando caratteristiche quali la posizione del marchio sulle divise o sui led bordocampo, le modalità di utilizzo del brand del club, la presenza sui canali social e gli altri diritti previsti dal pacchetto.

L’intelligenza artificiale, supervisionata dagli esperti di StageUp, elabora le informazioni facendo leva su un database proprietario costituito in venticinque anni di attività e alimentato da media analysis e ricerche demoscopiche certificate.

Nel giro di 48 ore viene prodotto un report di oltre trenta pagine contenente le performance comunicazionali del club, il confronto con gli altri venti club della Serie A e la stima del reale valore commerciale della sponsorizzazione, suddivisa nelle sue principali componenti: reputazione, visibilità, ospitalità e ulteriori elementi che contribuiscono al valore complessivo.

Fino al 31 luglio 2026 il servizio è disponibile al prezzo promozionale di 390 euro, oltre IVA, per ciascun report riferito a un singolo format sponsorizzativo.

Un’analisi a 360 gradi per conoscere il valore di ogni sponsorizzazione

Football Sponsor 360 consente di approfondire il valore di mercato di oltre 2.000 sponsorizzazioni dei venti club della Serie A, permettendo di comprendere il contributo economico di ciascun diritto inserito nel format e di costruire configurazioni modulari e personalizzate in funzione delle esigenze dell’investitore.

Ogni report comprende il Brand Equity Value, che misura il valore economico derivante dalla capacità del club di rafforzare reputazione e immagine del brand sponsor; il TV/Streaming Exposure Value, relativo all’esposizione televisiva e sulle piattaforme streaming; il Digital Owned Media Value, collegato alla presenza del marchio sui canali digitali proprietari del club; il Relationship Value, che valuta le opportunità relazionali e di hospitality offerte dalla società sportiva; e infine il Total Value, ottenuto dalla somma delle quattro dimensioni analizzate.

Come sottolinea l’amministratore delegato di StageUp, Federico Gaetano, «Football Sponsor 360 è un servizio completo che permette a ogni cliente di analizzare e valutare le sponsorizzazioni con l’approfondimento, la completezza e l’immediatezza di dati e trend che sino ad oggi contraddistingueva solo gli investimenti nell’advertising tradizionale, come quelli televisivi o digitali. Una grande opportunità per le imprese di ogni dimensione che potranno comprendere se e come ogni sponsorship sia efficace ed efficiente rispetto alle altre e a diverse opportunità pubblicitarie. Un’opportunità anche per i club di Serie A, i media center, le concessionarie e gli advisor che potranno validare i piani di sponsor marketing con precise valutazioni ex ante di ogni format, paragonare i prezzi di vendita in ragione dei ritorni propri e dei competitori o decidere su quali elementi puntare per raggiungere i propri obiettivi attraverso la costruzione di configurazioni modulari».

A chi si rivolge il servizio: ecco le imprese che possono beneficiarne

Football Sponsor 360 si rivolge principalmente alle oltre quattro milioni di imprese attive in Italia che investono, o intendono investire, nelle sponsorizzazioni sportive. Il servizio è pensato per aziende di grandi, medie e piccole dimensioni che vedono nella sponsorship uno strumento di comunicazione capace di coniugare visibilità, passione e valore del brand.

Attraverso la piattaforma ciascuna impresa può acquistare online il report dedicato a qualsiasi sponsorizzazione dei venti club della Serie A e riceverlo entro quarantotto ore.

Il servizio è inoltre destinato ai club, alle concessionarie, agli advisor e ai centri media, che possono sottoscrivere formule di abbonamento personalizzate per analizzare un numero predefinito di sponsorizzazioni, riferite sia a una singola società sia all’intero panorama della Serie A, disponendo così di uno strumento di supporto alla pianificazione commerciale e alla definizione delle strategie di sponsor marketing.