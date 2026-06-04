Sponsorizzazioni sportive, un mercato da 1,1 miliardi in Italia: la Serie A ne vale la metà

Secondo le stime contenute nello studio, la sport-sponsorship in Italia raggiungerà quota 1,127 miliardi di euro nel 2026 , pari al 67% del mercato complessivo delle sponsorizzazioni, che comprende anche cultura, spettacolo e sociale. Dopo il balzo del 2025, quando il comparto sportivo è salito a 1,089 miliardi di euro con un incremento del 23,2% rispetto all’anno precedente, per il 2026 è atteso un ulteriore progresso del 3,5%, segnale di una fase di consolidamento su livelli ormai superiori a quelli pre-pandemici .

Il mercato italiano delle sponsorizzazioni sportive vale 1,1 miliardi di euro . È quanto emerge dalla 25esima edizione dell’Indagine Predittiva “ Il Futuro della Sponsorizzazione ”, realizzata da StageUp e ChainOn . La dimensione del comparto conferma il ruolo dello sport come principale motore degli investimenti in sponsorship nel Paese, all’interno di un settore in ulteriore crescita dopo la forte accelerazione registrata nel 2025.

Il peso della Serie A

Il calcio continua a rappresentare l’asse portante del mercato nazionale. La Serie A nel 2025 ha concentrato il 47,4% degli investimenti in sponsorizzazioni sportive, per un valore pari a 517 milioni di euro, e nel 2026 è prevista ancora in crescita fino a 542 milioni. Il massimo campionato calcistico italiano conferma quindi il suo ruolo trainante.

Al contempo, Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano Cortina hanno rappresentato nel triennio 2024-2026 il principale acceleratore della crescita, arrivando nel 2025 a incidere per il 17,9% del totale delle sponsorizzazioni sportive italiane.

Il valore del mercato globale

L’Indagine Predittiva evidenzia una dinamica espansiva anche a livello complessivo. In Italia, il mercato delle sponsorizzazioni nei settori sport, cultura, spettacolo e sociale passerà da 1,564 miliardi di euro nel 2025 a 1,673 miliardi nel 2026, con una crescita del 7%. A livello globale, invece, il valore delle sponsorizzazioni è stimato a 129,4 miliardi di dollari nel 2026, in aumento del 15%, con lo sport leader del comparto a quota 91,9 miliardi, pari al 71% del totale. «I dati che emergono dall’Indagine Predittiva 2026 confermano in pieno che il mercato delle sponsorizzazioni dipende e dipenderà sempre più dalla capacità di interconnettere e misurare, in modo puntuale e verificabile, l’impatto che un evento, un team o un atleta hanno sul comportamento di interessati e tifosi oltre che sull’economia dei territori», ha dichiarato l’ad di ChainOn Giovanni Palazzi.