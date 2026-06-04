Lussemburgo-Italia fa flop in tv: per la Nazionale ascolti più bassi dal 2024

L’Italia è ripartita dopo la terza esclusione consecutiva dai Mondiali con una amichevole in Lussemburgo. Quella scesa in campo, guidata dal Ct dell’Under 21 Silvio Baldini, è stata una Nazionale sperimentale con diversi giovani capitanati da Gianluigi Donnarumma, che ha accettato di buon grado la convocazione per le due amichevoli in programma. Una fase di transizione in attesa di capire chi sarà il nuovo Ct, dopo le elezioni del presidente FIGC in programma il 22 giugno.

La prima gara si è giocata ieri sera e ha visto la vittoria degli Azzurri per 1-0 grazie al gol a inizio secondo tempo di Pio Esposito con un colpo di testa su calcio d’angolo. È bastato questo all’Italia per superare il Lussemburgo e portarsi a casa la vittoria con appuntamento per domenica sera quando ci sarà la sfida in Grecia. Un nuovo inizio che, come prevedibile, non ha acceso l’entusiasmo dei tifosi italiani, soprattutto quando manca sempre meno all’inizio dei Mondiali in USA, Messico e Canada.