Lussemburgo-Italia fa flop in tv: per la Nazionale ascolti più bassi dal 2024

L’Italia è ripartita dopo la terza esclusione consecutiva dai Mondiali con una amichevole in Lussemburgo. Quella scesa in campo, guidata dal Ct dell’Under 21 Silvio Baldini, è stata una Nazionale sperimentale con diversi giovani capitanati da Gianluigi Donnarumma, che ha accettato di buon grado la convocazione per le due amichevoli in programma. Una fase di transizione in attesa di capire chi sarà il nuovo Ct, dopo le elezioni del presidente FIGC in programma il 22 giugno.
La prima gara si è giocata ieri sera e ha visto la vittoria degli Azzurri per 1-0 grazie al gol a inizio secondo tempo di Pio Esposito con un colpo di testa su calcio d’angolo. È bastato questo all’Italia per superare il Lussemburgo e portarsi a casa la vittoria con appuntamento per domenica sera quando ci sarà la sfida in Grecia. Un nuovo inizio che, come prevedibile, non ha acceso l’entusiasmo dei tifosi italiani, soprattutto quando manca sempre meno all’inizio dei Mondiali in USA, Messico e Canada.
La sfida in Lussemburgo, andata in onda come di consueto su Rai 1, è stata vista da meno di 4 milioni di spettatori (3.995.000) per uno share del 21,7%. Dati che sono bastati per far risultare la partita della Nazionale come programma più visto in prima serata, ma che rendono il match il meno visto dell’Italia da marzo 2024, oltre due anni fa.
In quell’occasione si trattava sempre di un amichevole, giocata negli Stati Uniti alle ore 22 italiane, appena dopo le qualificazioni per gli Europei 2024, obiettivo centrato dalla seleziona di Luciano Spalletti. Italia-Venezuela, terminata con una vittoria azzurra per 2-1, registrò 3.885.000 spettatori per uno share del 23,1%. Da allora ogni partita della Nazionale, amichevoli comprese, ha superato i 4 milioni di spettatori, prima della sfida di ieri con il Lussemburgo.
Dopo la delusione del 2022 per la mancata qualificazione ai Mondiali in Qatar, l’Italia giocò la Finalissima contro l’Argentina, perdendo nettamente per 3-0. In quell’occasione, anche per il blasone dell’avversario, la partita registrò quasi 6,3 milioni di spettatori per uno share del 33,5%.
Guardando ancora più indietro, dopo la prima mancata qualificazione ai Mondiali delle tre consecutive incassate nell’ultimo periodo, l’Italia iniziò a settembre 2019 il proprio percorso per le qualificazioni agli Europei 2020, giocati nel 2021 per il Covid e vinti dagli Azzurri. La prima giornata vide la sfida con la Finlandia che registrò oltre 7,3 milioni di spettatori per un share del 32,1%.