Michele Criscitiello lancia "Il libro nero del calcio italiano": il volume in uscita il 30 giugno

E’ già disponibile in pre-ordine, in vista dell’uscita ufficiale programmata per il prossimo 30 giugno, “Il libro nero del calcio italiano. Gli scandali, le verità omesse, le idee “. Si tratta di un’opera realizzata da Michele Criscitiello – proprietario di Sportitalia e fresco di promozione in Serie C con la sua Folgore Caratese – ed edita da Piemme (parte del gruppo Mondadori).

Nell’intervista al Direttore di Calcio e Finanza Luciano Mondellini, Criscitiello ha parlato così del libro in uscita: «È un libro d’inchiesta, ma con una doppia o tripla veste: quella del giornalista, dell’imprenditore e del presidente di calcio. Mondadori voleva raccontare la storia di uno che critica il sistema ma poi ci entra dalla porta principale, non dalla finestra. Oggi i presidenti professionistici sono cento e io sono uno di quei cento. Però non è solo critica. Il libro si chiude anche con proposte, perché è troppo facile dire “tu sei scarso, tu sei questo o quello” e basta».