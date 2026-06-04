Michele Criscitiello lancia "Il libro nero del calcio italiano": il volume in uscita il 30 giugno

E’ già disponibile in pre-ordine, in vista dell’uscita ufficiale programmata per il prossimo 30 giugno, “Il libro nero del calcio italiano. Gli scandali, le verità omesse, le idee “. Si tratta di un’opera realizzata da Michele Criscitiello – proprietario di Sportitalia e fresco di promozione in Serie C con la sua Folgore Caratese – ed edita da Piemme (parte del gruppo Mondadori).
Nell’intervista al Direttore di Calcio e Finanza Luciano Mondellini, Criscitiello ha parlato così del libro in uscita: «È un libro d’inchiesta, ma con una doppia o tripla veste: quella del giornalista, dell’imprenditore e del presidente di calcio. Mondadori voleva raccontare la storia di uno che critica il sistema ma poi ci entra dalla porta principale, non dalla finestra. Oggi i presidenti professionistici sono cento e io sono uno di quei cento. Però non è solo critica. Il libro si chiude anche con proposte, perché è troppo facile dire “tu sei scarso, tu sei questo o quello” e basta».
Il volume affronta in 192 pagine i problemi del pallone nostrano, partendo da una domanda: di chi è la colpa dello stato di salute pessimo del calcio italiano? «Tutti guardano alla Nazionale come termometro del fallimento. Errore grandissimo. La Nazionale accende i fari sul problema ma è l’ultimo dei nostri mali. In queste pagine troverete tutto. Per tutti i gusti. C’è chi ama la serie A, chi guarda la serie B ma soprattutto chi mastica, in pochi, il calcio di provincia con la serie C e serie la D e trova le anomalie più grandi di tutto il sistema. Ed è da qui che bisogna riformare per poi arrivare ai piani alti, alla FIGC. Senza dimenticare gli scandali arbitrali o i corsi a Coverciano per diventare allenatore», si legge nella descrizione del libro. Criscitiello lancia dunque il suo «libro di verità, di segreti e di inciuci svelati. Abbiamo dovuto toccare il punto più basso della storia per svegliarci; basterà? Tutti i club eliminati dalla Champions League, tre mondiali saltati e un presidente federale, Gabriele Gravina, che non ha indovinato mezza scelta in tutte le sue legislature. Se sarà un’estate davvero di rivoluzione lo capiremo presto, intanto questa è la fotografia dello stato di salute del calcio italiano». Un’opera dura, senza sconti, ricca di rivelazioni e scoop ma soprattutto di idee per rilanciare lo sport più amato dagli italiani.