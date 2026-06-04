ManUTD, alcuni membri della famiglia Glazer studiano la cessione di quote del club

Alcuni membri della famiglia Glazer stanno studiando un disimpegno dal Manchester United. Una parte della famiglia, che controlla il 48,9% delle quote del club, sta valutando la possibilità di vendere la propria quota nei Red Devils. Nel dettaglio, secondo quanto riportato da Bloomberg, alcuni membri hanno avviato discussioni interne sulla possibilità di cedere in tutto o in parte le rispettive partecipazioni.

Al momento il confronto sarebbe basato soprattutto sulla vendita delle quote detenute da singoli componenti della famiglia, che starebbero cercando di convincere anche gli altri azionisti a prendere in considerazione un’uscita collettiva. Non esiste tuttavia, al momento, una decisione condivisa da parte dell’intero nucleo familiare, con posizioni ancora differenti sul percorso da seguire, e con alcuni membri che resterebbero contrari a una cessione.