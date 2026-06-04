Come accade da ormai diversi anni, la Roma al termine del campionato si concentra prima di tutto sulle cessioni da formalizzare entro il 30 giugno per iscrivere nel bilancio 2025/26 le plusvalenze che permettano al club giallorosso di rimanere in linea con quanto previsto dal Settlement Agreement stipulato con la UEFA.
In attesa dell’ufficialità del nuovo direttore sportivo Tony D’Amico, in arrivo dall’Atalanta, nel club giallorosso si è vicini ad arrivare a un accordo con il Basilea per quanto riguarda il caso legato alla cessione di Riccardo Calafiori. Come riporta Il Messaggero, nel 2022 la Roma ha ceduto al Basilea il difensore, oggi all’Arsenal e finito nel mirino del Real Madrid, per 2,5 milioni di euro più il 40% sulla rivendita, che i giallorossi hanno incassato quando Calafiori è passato al Bologna. Nel dettaglio, da quella cessione la Roma ricevette 1,5 milioni di euro.
Ma nell’accordo fra gli svizzeri e il Bologna era presente a sua volta una percentuale sulla futura vendita pari al 50%, incassata dal club elvetico al momento dell’approdo di Calafiori all’Arsenal. E proprio questa percentuale ha fatto scoppiare il caso fra Basilea e Roma, con il club capitolino che riteneva di dover incassare anche una quota della rivendita prevista nell’accordo tra gli svizzeri e il Bologna.
L’incasso dei giallorossi sarebbe così cresciuto di ulteriori 6 milioni di euro, cifra che però il Basilea non ha mai corrisposto alla Roma. E per questo il club della Capitale si è rivolo al Tribunale dello Sport di Losanna con un pronunciamento che sembra essere molto vicino e che, da quanto filtra, dovrebbe sorridere alla società della famiglia Friedkin.
Nel frattempo, Aboubacar Sangaré, difensore classe 2007 è stato ufficialmente ceduto agli spagnoli dell’Elche generando una plusvalenza di 3,8 milioni di euro: da qui si parte per centrare l’obiettivo fissato dall’UEFA con la consapevolezza che nel bilancio 2026/27 torneranno finalmente i ricavi UEFA legati alla ricchissima Champions League.