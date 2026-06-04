In attesa dell’ufficialità del nuovo direttore sportivo Tony D’Amico , in arrivo dall’Atalanta, nel club giallorosso si è vicini ad arrivare a un accordo con il Basilea per quanto riguarda il caso legato alla cessione di Riccardo Calafiori . Come riporta Il Messaggero, nel 2022 la Roma ha ceduto al Basilea il difensore, oggi all’ Arsenal e finito nel mirino del Real Madrid, per 2,5 milioni di euro più il 40% sulla rivendita , che i giallorossi hanno incassato quando Calafiori è passato al Bologna. Nel dettaglio, da quella cessione la Roma ricevette 1,5 milioni di euro .

Ma nell’accordo fra gli svizzeri e il Bologna era presente a sua volta una percentuale sulla futura vendita pari al 50%, incassata dal club elvetico al momento dell’approdo di Calafiori all’Arsenal. E proprio questa percentuale ha fatto scoppiare il caso fra Basilea e Roma, con il club capitolino che riteneva di dover incassare anche una quota della rivendita prevista nell’accordo tra gli svizzeri e il Bologna.

L’incasso dei giallorossi sarebbe così cresciuto di ulteriori 6 milioni di euro, cifra che però il Basilea non ha mai corrisposto alla Roma. E per questo il club della Capitale si è rivolo al Tribunale dello Sport di Losanna con un pronunciamento che sembra essere molto vicino e che, da quanto filtra, dovrebbe sorridere alla società della famiglia Friedkin.

Nel frattempo, Aboubacar Sangaré, difensore classe 2007 è stato ufficialmente ceduto agli spagnoli dell’Elche generando una plusvalenza di 3,8 milioni di euro: da qui si parte per centrare l’obiettivo fissato dall’UEFA con la consapevolezza che nel bilancio 2026/27 torneranno finalmente i ricavi UEFA legati alla ricchissima Champions League.