Kai Group, il gruppo internazionale fondato da Andrea Radrizzani e specializzato nello sviluppo di piattaforme integrate di marketing, media, tecnologia e talent nei settori dello sport, musica e entertainment, acquisisce Hellodì, l’agenzia milanese fondata nel 2016, guidata da Alex Ballato e Francesco Ferrari e specializzata in influencer marketing, comunicazione digitale, produzione video e sviluppo di branded content.
L’operazione consolida un rapporto già esistente tra le due realtà: Andrea Radrizzani – che nel mondo del calcio è stato proprietario del Leeds e della Sampdoria in Italia – era infatti già presente nella compagine societaria di Hellodì dal 2019 e oggi ha completato l’acquisizione della società, puntando su una realtà che negli ultimi anni ha costruito una posizione rilevante nel mercato della comunicazione digitale italiana.
Nel 2025 Hellodì ha chiuso l’esercizio con un fatturato pari a circa 7 milioni di euro, portando a oltre 37 milioni i ricavi generati nei suoi primi nove anni di attività. Un percorso che ha consentito alla società di affermarsi come una delle realtà imprenditoriali indipendenti più solide e longeve del settore, diversificando progressivamente le proprie aree di business. Oggi l’azienda opera attraverso la divisione di influencer marketing Hellomedia, nucleo originario dell’azienda, l’agenzia creativa Bloomind e la casa di produzione video RedFir, entrambe sviluppate all’interno di Hellodì.
Negli anni Hellodì ha collaborato con creator, media company e realtà sportive, sviluppando progetti che spaziano dalla gestione dei talent alla produzione di contenuti, dalle strategie social ai format editoriali di vario tipo, fino a campagne integrate per brand nazionali e internazionali. L’operazione consentirà a Hellodì di accelerare ulteriormente il proprio percorso di crescita, grazie all’integrazione con un ecosistema internazionale attivo nei settori quali sport e musica, mantenendo, al tempo stesso, il proprio management e le competenze che ne hanno guidato lo sviluppo fino ad ora. Alex Ballato e Francesco Ferrari resteranno alla guida della società nel ruolo di amministratori delegati.
Andrea Radrizzani, fondatore di Kai Group, commenta: «Hellodì ha costruito negli anni un posizionamento distintivo all’interno di un mercato in continua evoluzione, sviluppando competenze solide nell’influencer marketing, nello sport marketing e nella produzione di contenuti. Conosco da tempo il valore dell’azienda e del team che l’ha fatta crescere. Uno degli elementi che ci ha convinto maggiormente in questa acquisizione è stata la qualità dei professionisti che ci lavorano e in particolare del management guidato da Alex Ballato e Francesco Ferrari, che negli anni ha saputo costruire un’azienda solida, diversificata e con una forte reputazione sul mercato. Questa acquisizione rappresenta un’importante opportunità di crescita per entrambe le realtà e pone le basi per consolidare la crescita di Kai Group in termini di nuovi progetti e nuove sinergie all’interno del gruppo».(Foto Kai Group)
Alex Ballato e Francesco Ferrari aggiungono: «In questi anni abbiamo costruito Hellodì con l’obiettivo di creare un’azienda capace di unire strategia, contenuti e distribuzione degli stessi contenuti. Questa acquisizione ci permetterà di accelerare ulteriormente la crescita della società, accedendo a nuove opportunità, competenze e mercati, mantenendo sempre la massima attenzione alla qualità del lavoro che ci ha accompagnato fin dalla nostra creazione». Tra gli obiettivi dell’operazione figurano l’espansione verso nuovi servizi, l’ingresso in nuovi mercati, il rafforzamento delle sinergie commerciali e operative all’interno del gruppo e l’integrazione in un network internazionale di aziende attive nei settori della comunicazione e dei media.