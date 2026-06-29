Kai Group, il gruppo internazionale fondato da Andrea Radrizzani e specializzato nello sviluppo di piattaforme integrate di marketing, media, tecnologia e talent nei settori dello sport, musica e entertainment, acquisisce Hellodì, l’agenzia milanese fondata nel 2016, guidata da Alex Ballato e Francesco Ferrari e specializzata in influencer marketing, comunicazione digitale, produzione video e sviluppo di branded content.

L’operazione consolida un rapporto già esistente tra le due realtà: Andrea Radrizzani – che nel mondo del calcio è stato proprietario del Leeds e della Sampdoria in Italia – era infatti già presente nella compagine societaria di Hellodì dal 2019 e oggi ha completato l’acquisizione della società, puntando su una realtà che negli ultimi anni ha costruito una posizione rilevante nel mercato della comunicazione digitale italiana.