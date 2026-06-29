Del Piero sbarca nel calcio italiano da proprietario? L'ex capitano della Juve interessato al Rimini

Il futuro del Rimini, formalmente fallito lo scorso inverno e così destinato a ripartire dall’Eccellenza, potrebbe essere legato a un nome a sorpresa: quello di Alessandro Del Piero. A riportarlo è Il Resto del Carlino. A pochi giorni dall’apertura delle manifestazioni d’interesse per il salvataggio del club, il Comune avrebbe registrato l’interesse concreto dell’ex capitano della Juventus, oggi residente negli Stati Uniti. L’ex calciatore – che proprio a Rimini guidò la Vecchia Signora al debutto nel campionato di Serie B dopo la retrocessione post Calciopoli – si muoverebbe insieme a un imprenditore piemontese che da anni lo affianca in alcuni progetti imprenditoriali, la cui identità non è stata ancora confermata. Negli Stati Uniti, Del Piero ha costruito una seconda carriera nel settore sportivo: a Los Angeles ha avviato accademie giovanili d’élite e ha fondato il La10 Fc, club della United Premier Soccer League che richiama nel nome e nei colori il suo storico numero di maglia.

Un’esperienza manageriale che, secondo le indiscrezioni, potrebbe averlo spinto a valutare un investimento sul club romagnolo. Il dato più concreto riguarderebbe un primo contatto telefonico tra il sindaco della città romagnola Jamil Sadegholvaad e la leggenda bianconera e della Nazionale. Fino a qualche giorno fa, la partita per il salvataggio del Rimini sembrava una questione locale, con una cordata di imprenditori riminesi al lavoro da settimane per evitare la scomparsa della società. Cordata, che sabato ha sottolineato come «la manifestazione di interesse di Alessandro Del Piero verso la Rimini Calcio non solo ci fa piacere ma ci inorgoglisce come riminesi e come appassionati di calcio. Significa che il valore della storia biancorossa, della città e della sua tifoseria continua ad essere riconosciuto e apprezzato. Per quanto ci riguarda, lo spirito che ci ha animato sin dall’inizio è stato esclusivamente l’amore per la nostra città e la passione per il calcio. Non vogliamo certo entrare in competizione con un progetto targato Del Piero, ma siamo a disposizione per una collaborazione che porti la Rimini Calcio sui palcoscenici che merita».