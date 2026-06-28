Dove vedere Sudafrica Canada tv streaming: guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Sudafrica Canada tv streaming, primo sedicesimo di finale dei Mondiali 2026.

La rassegna iridata, che si sta svolgendo fra Stati Uniti, Messico e Canada, è giunta alla fase a eliminazione diretta. Per la prima volta, il torneo vede protagoniste ben 48 nazionali, ma purtroppo fra queste non ci sarà per la terza volta consecutiva l’Italia. Dato l’allargamento delle squadre ai nastri di partenza, ci sarà un turno in più nella fase a eliminazione diretta che inizierà così dai sedicesimi di finale.