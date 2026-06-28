Dove vedere Sudafrica Canada tv streaming: guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Sudafrica Canada tv streaming, primo sedicesimo di finale dei Mondiali 2026.
La rassegna iridata, che si sta svolgendo fra Stati Uniti, Messico e Canada, è giunta alla fase a eliminazione diretta. Per la prima volta, il torneo vede protagoniste ben 48 nazionali, ma purtroppo fra queste non ci sarà per la terza volta consecutiva l’Italia. Dato l’allargamento delle squadre ai nastri di partenza, ci sarà un turno in più nella fase a eliminazione diretta che inizierà così dai sedicesimi di finale.
Dove vedere Sudafrica Canada tv streaming – Quando si gioca
Sudafrica-Canada, match valido per il primo sedicesimo di finale dei Mondiali 2026, si terrà al Los Angeles Stadium, il 28 giugno 2026 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 21.00 italiane.
Dove vedere Sudafrica Canada tv streaming – Tutti i dettagli
La sfida fra Sudafrica e Canada sarà visibile anche gratuitamente in Italia. Infatti, se da un lato DAZN (clicca qui per abbonarti) ha acquisito i diritti televisivi per trasmettere tutte le 104 partite della competizione, Rai 1 trasmetterà a sua volta, in esclusiva in chiaro, un totale di 35 sfide, fra cui è presente anche quella in programma questa sera.
Per quanto riguarda invece DAZN, per seguire tutte le partite dei Mondiali gli abbonati devono avere attivo l’abbonamento Family, mentre gli utenti ai pacchetti Goal, Sports e My Club Pass dovranno aggiungere il Pass Mondiali (clicca qui per tutte le informazioni). In alternativa, sarà possibile acquistare il Pass Mondiali DAZN anche senza un abbonamento base.