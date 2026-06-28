È terminato nella notte italiana il terzo e ultimo turno della fase a gironi dei Mondiali 2026, che si stanno svolgendo tra Stati Uniti, Messico e Canada. Al termine della terza giornata della competizione, il torneo ha continuato a riempire gli stadi, raccogliendo complessivamente 4,64 milioni di spettatori negli stadi, per una presenza media che ha ampiamente superato i 64mila tifosi a partita.

Secondo l’analisi realizzata da Calcio e Finanza sulla base dei dati ufficiali della FIFA (sia quelli comunicati per quanto riguarda gli spettatori, sia relativamente alle capienze degli impianti), quasi tutti gli incontri hanno fatto registrare il sold out, con lo stadio meno gremito che ha comunque toccato il 98% di riempimento (il Dallas Stadium in occasione di Olanda-Giappone).