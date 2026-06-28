Il brand del Mondiale vale 5,2 miliardi: valore più che triplicato da Sudafrica 2010

Il brand della Coppa del Mondo FIFA vale 5,2 miliardi di dollari nel 2026. Lo certifica Brand Finance, società di consulenza specializzata nella valutazione dei marchi. Il valore ha sperimentato un incremento del 244% rispetto al Mondiale sudafricano del 2010, quando era stimato in 1,5 miliardi: in poco più di quindici anni il valore è più che triplicato.

La crescita più ripida si è registrata nel ciclo 2018-2022, con un balzo del 71%, il periodo che coincide con Qatar 2022. La traiettoria commerciale, però, non ha rallentato, toccando un nuovo massimo proprio in vista del 2026. L’edizione che si sta disputando in queste settimane, caratterizzata dal formato innovativo: è la prima a 48 squadre, la prima ospitata da tre Paesi (Stati Uniti, Canada e Messico) con 104 partite distribuite su 16 città, è la più ambiziosa di sempre sul piano commerciale.