I prezzi degli abbonamenti di Inter e Juve a confronto: quanto costa andare a San Siro e all'Allianz Stadium

In Serie A, considerando solamente le big, solamente Inter e Juventus per il momento hanno pubblicato nel dettaglio prezzi e fasi di vendita per le sottoscrizioni in vista della Serie A 2026/27, partendo ovviamente con il periodo dedicato al rinnovo delle tessere della stagione scorsa. Gli abbonati, del resto, sono uno degli asset chiave delle società, dal momento in cui i ricavi da stadio rappresentano una delle tre voci preponderanti per un club calcistico, specialmente per le big.

Mentre i Mondiali 2026 stanno per entrare nella fase a eliminazione diretta, i club stanno iniziando a pianificare nel dettaglio la prossima stagione. Non solo calciomercato e amichevoli estive, le società hanno sfruttato le ultime settimane per mettere a punto le politiche commerciali per quanto riguarda le rispettive campagne abbonamenti .

Sulla base dei listini prezzi messi a disposizione, abbiamo realizzato un confronto fra le due società, tenendo conto chiaramente di una differenza importante: i due stadi in cui le squadre giocano. Infatti, è giusto sottolineare come San Siro abbia una capienza da oltre 74mila posti dando la possibilità all’Inter, come al Milan d’altronde, di occuparne poco più della metà di soli abbonati, come è accaduto sempre negli ultimi anni. D’altro lato, l’Allianz Stadium della Juventus ha una capienza di più di 41mila posti. I numeri sono diversi e si riflettono di conseguenza anche sulla politica di prezzi dal momento in cui il club milanese ha la possibilità di offrire prezzi molto più distanti tra loro da un settore all’altro, considerando anche come cambia la qualità dell’esperienza – per esempio – tra primo e terzo anello.

Detto delle differenze, il confronto è stato invece facilitato dalla presenza di tre tipologie di abbonamento per le due squadre. Una base (con le sole sfide di Serie A), una intermedia (in casa Inter viene aggiunto l’ottavo di Coppa Italia a 1 euro, oltre a prelazioni sulle coppe europee) e una che comprende anche le coppe: l’Europa League per la Juventus, la Champions per l’Inter, un dettaglio che va chiaramente considerato data la differenza di prestigio tra le due manifestazioni.

I prezzi minimi e massimi per Inter e Juventus

Nel dettaglio, per quanto riguarda l’Inter, squadra campione di Italia in carica, la decisione è stata quella di un leggero aumento distribuito nei vari settori per tutte e tre le tipologie di abbonamento. Il prezzo minimo per il rinnovo delle sottoscrizioni parte da 329 euro per quello base al terzo anello verde o secondo blu. Per quest’ultimo però è necessario accettare l’obbligo di cambio di posto in occasione del derby casalingo contro il Milan, visto che questo settore è quello dedicato alla tifoseria organizzata rossonera. Il posto più caro è invece la poltroncina rossa (P-R) nella versione full, che costa 4.899 euro.

Nessun aumento, invece, in casa Juventus. Il club bianconero – che ha ridotto le tariffe dell’abbonamento star, il più costoso, a causa della partecipazione all’Europa League – ha confermato sempre tre tipologie di abbonamento. Nel caso della società piemontese, il prezzo più basso per il rinnovo di quest’anno è pari a 529 euro per l’abbonamento base nei settori della Tribuna Nord 2 e Tribuna Sud 2. Il costo maggiore riguarda invece la tessera star da 2.498 euro, nel settore più centrale della Tribuna Est 1.