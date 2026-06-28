I Mondiali 2026 stanno per entrare nella loro fase a eliminazione diretta, che per la prima volta nella storia vedrà coinvolte ben 32 selezioni (il numero totale delle scorse edizioni), visto che si partirà dai sedicesimi di finale per via dell’allargamento delle squadre partecipanti voluto dalla FIFA.

Come avvenuto per la fase a gironi, se da una parte DAZN continuerà a trasmettere in Italia tutto il torneo iridato, alcune partite saranno trasmesse anche dalla Rai, che detiene appunto l’esclusiva in chiaro delle migliori sfide dei Mondiali 2026. Fin qui la televisione di Stato ha trasmesso 17 partite in chiaro, per cui gliene rimangono ancora 18 da mandare in onda, in cui rientra ovviamente anche la finalissima del 19 luglio a New York. È bene ricordare che la Rai offre ai suoi telespettatori anche gli highlights delle altre 69 partite, che non manda in onda e che sono esclusiva assoluta su DAZN.