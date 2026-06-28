I Mondiali 2026 stanno entrando sempre di più nel vivo e hanno già restituito al pubblico i primi grandissimi protagonisti e anche qualche sorpresa non di poco conto con risultati tutt’altro che scontati alla vigilia. La rassegna iridata FIFA andrà avanti fino al 19 luglio, giorno della finalissima, alternandosi fra Stati Uniti, Messico e Canada.

Con le sfide di questa notte, sono ufficiali tutte le 32 squadre qualificate alla fase a eliminazione diretta, che per la prima volta prenderà via con i sedicesimi di finale. Gli incontri inizieranno già nella serata italiana, con il primo match che vedrà protagoniste Sudafrica e Canada.

Tabellone Mondiali 2026 – I gironi

Di seguito, la situazione definitiva dei gironi della Coppa del Mondo, con tutte le squadre che sono avanzate al turno successivo:

Gruppo A: Messico 9 , Sudafrica 4 , Corea del Sud 3, Repubblica Ceca 1

, , Corea del Sud 3, Repubblica Ceca 1 Gruppo B: Svizzera 7 , Canada 4 , Bosnia 4 , Qatar 1

, , , Qatar 1 Gruppo C: Brasile 7 , Marocco 7 , Scozia 3, Haiti 0

, , Scozia 3, Haiti 0 Gruppo D: Stati Uniti 6 , Australia 4 , Paraguay 4 , Turchia 4

, , , Turchia 4 Gruppo E: Germania 6 , Costa d’Avorio 6 , Ecuador 4 , Curaçao 1

, , , Curaçao 1 Gruppo F: Olanda 7 , Giappone 5 , Svezia 4 , Tunisia 0

, , , Tunisia 0 Gruppo G: Belgio 5 , Egitto 5 , Iran 3, Nuova Zelanda 1

, , Iran 3, Nuova Zelanda 1 Gruppo H: Spagna 7 , Capo Verde 3 , Uruguay 2, Arabia Saudita 2

, , Uruguay 2, Arabia Saudita 2 Gruppo I: Francia 9 , Norvegia 6 , Senegal 3, Iraq 0

, , Senegal 3, Iraq 0 Gruppo J: Argentina 9 , Austria 4, Algeria 4 , Giordania 0

, , Giordania 0 Gruppo K: Colombia 7 , Portogallo 5 , Repubblica Democratica del Congo 4 , Uzbekistan 0

, , , Uzbekistan 0 Gruppo L: Inghilterra 7, Croazia 6, Ghana 4, Panama 0

Le prime due squadre di ogni girone e le otto migliori terze classificate dei gironi si sono qualificate per i sedicesimi di finale della Coppa del Mondo FIFA 2026. E, alla fine della terza giornata della fase a gironi, questa è la situazione definitiva per la classifica delle migliori terze (in rosso le squadre qualificate):