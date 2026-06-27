I Mondiali 2026 stanno entrando sempre di più nel vivo e hanno già restituito al pubblico i primi grandissimi protagonisti e anche qualche sorpresa non di poco conto con risultati tutt’altro che scontati alla vigilia. La rassegna iridata FIFA andrà avanti fino al 19 luglio, giorno della finalissima, alternandosi fra Stati Uniti, Messico e Canada.
Nell’attesa che la fase a gironi si concluda, sono addirittura 27 le formazioni qualificate, delle quali 22 già posizionate nel tabellone che partirà per la prima volta con i sedicesimi di finale. Definiti anche i primi incroci nella fase a eliminazione diretta, che vedranno già scontri di alto livello come Olanda-Marocco e Brasile-Giappone. Possibile anche un infuocato Germania-Francia agli ottavi di finale.
Tabellone Mondiali 2026 – I gironi
Di seguito, la situazione dei gironi della Coppa del Mondo:
- Gruppo A: Messico 9, Sudafrica 4, Corea del Sud 3, Repubblica Ceca 1
- Gruppo B: Svizzera 7, Canada 4, Bosnia 4, Qatar 1
- Gruppo C: Brasile 7, Marocco 7, Scozia 3, Haiti 0
- Gruppo D: Stati Uniti 6, Australia 4, Paraguay 4, Turchia 4
- Gruppo E: Germania 6, Costa d’Avorio 6, Ecuador 4, Curaçao 1
- Gruppo F: Olanda 7, Giappone 5, Svezia 4, Tunisia 0
- Gruppo G: Belgio 5, Egitto 5, Iran 3, Nuova Zelanda 1
- Gruppo H: Spagna 7, Capo Verde 3, Uruguay 2, Arabia Saudita 2
- Gruppo I: Norvegia 9, Francia 6, Senegal 3, Iraq 0
- Gruppo J: Argentina 6, Austria 3, Algeria 3, Giordania 0
- Gruppo K: Colombia 6, Portogallo 4, Repubblica Democratica del Congo 1, Uzbekistan 0
- Gruppo L: Inghilterra 4, Ghana 4, Croazia 3, Panama 0
Le prime due squadre di ogni girone e le otto migliori terze classificate dei gironi si qualificheranno per gli ottavi di finale della Coppa del Mondo FIFA 2026. E, alla fine della prima giornata della fase a gironi, questa è la situazione per la classifica delle migliori terze (*una partita in più):
- Svezia 4 punti – 7 gol fatti e 7 subiti*
- Ecuador 4 punti – 2 gol fatti e 2 subiti*
- Bosnia 4 punti – 5 gol fatti e 6 subiti*
- Paraguay 4 punti – 2 gol fatti e 4 subiti*
- Senegal 3 punti – 8 gol fatti e 6 subiti*
- Iran 3 punti – 3 gol fatti e 3 subiti*
- Croazia 3 punti – 3 gol fatti e 4 subiti
- Corea del Sud 3 punti – 2 gol fatti e 3 subiti*
- Algeria 3 punti – 2 gol fatti e 4 subiti
- Scozia 3 punti – 1 gol fatto e 4 subiti*
- Uruguay 2 punti – 3 gol fatti e 4 subiti*
- Congo 1 punto – 1 gol fatto e 2 subiti
Tabellone Mondiali 2026 – Le date della fase a gironi
Di seguito, invece, il calendario della fase a gironi dei Mondiali 2026 con gli orari italiani delle partite che devono ancora essere disputate:
Sabato, 27 giugno 2026
- Gruppo L: Panama-Inghilterra ore 23.00 – New York New Jersey Stadium
- Gruppo L: Croazia-Ghana ore 23.00 – Philadelphia Stadium
Domenica, 28 giugno 2026
- Gruppo K: Colombia-Portogallo ore 1.30 – Miami Stadium
- Gruppo K: Repubblica Democratica del Congo-Uzbekistan ore 1.30 – Atlanta Stadium
- Gruppo J: Algeria-Austria ore 4.00 – Kansas City Stadium
- Gruppo J: Giordania-Argentina ore 4.00 – Dallas Stadium
Tabellone Mondiali 2026 – Il quadro della fase ad eliminazione diretta
Via via che si disputano le partite, anche la fase a eliminazione diretta prende forma. Per il momento Germania e Argentina, due delle big della competizione, si trovano su lati diversi e si potranno incontrare solamente in caso di finalissima al MetLife Stadium. Stesso discorso per la Spagna, che non potrà affrontare Argentina o Brasile fino alla finale. Le due sudamericane potrebbero però ritrovarsi in semifinale.
Tabellone Mondiali 2026 – Le date della fase ad eliminazione diretta
Questo invece il calendario Mondiali 2026 con gli orari italiani per la fase ad eliminazione diretta:
Sedicesimi di finale
- Sudafrica–Canada, domenica 28 giugno (ore 21) – Los Angeles Stadium (partita 73)
- Brasile–Giappone, lunedì 29 giugno (ore 19) – Houston Stadium (partita 76)
- Germania–Paraguay, lunedì 29 giugno (ore 22.30) – Boston Stadium (partita 74)
- Olanda–Marocco, domenica 30 giugno (ore 3) – Estadio Monterrey (partita 75)
- Costa d’Avorio–Norvegia, martedì 30 giugno (ore 19) – Dallas Stadium (partita 78)
- Francia-Svezia, martedì 30 giugno (ore 23) – New York New Jersey Stadium (partita 77)
- Messico-Terzo posto Gruppo C/E/F/H/I, mercoledì 1 luglio (ore 3) – Mexico City Stadium (partita 79)
- Prima Gruppo L-Terzo posto Gruppo E/H/I/J/K, mercoledì 1 luglio (ore 18) – Atlanta Stadium (partita 80)
- Belgio-Terzo posto Gruppo A/E/H/I/J, mercoledì 1 luglio (ore 22) – Seattle Stadium (partita 82)
- Stati Uniti–Bosnia, giovedì 2 luglio (ore 2) – San Francisco Bay Area Stadium (partita 81)
- Spagna-Seconda Gruppo J, giovedì 2 luglio (ore 21) – Los Angeles Stadium (partita 84)
- Seconda Gruppo K-Seconda Gruppo L, venerdì 3 luglio (ore 1) – Toronto Stadium (partita 83)
- Svizzera-Terzo posto Gruppo E/F/G/I/J, venerdì 3 luglio (ore 5) – BC Place Vancouver (partita 85)
- Australia–Egitto, venerdì 3 luglio (ore 20) – Dallas Stadium (partita 88)
- Prima Gruppo K-Terzo posto Gruppo D/E/I/J/L, sabato 4 luglio (ore 3.30) – Kansas City Stadium (partita 87)
- Argentina–Capo Verde, sabato 4 luglio (ore 24) – Miami Stadium (partita 86)
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Ottavi di finale
- Vincente partita 73-Vincente partita 75, sabato 4 luglio (ore 19) – Houston Stadium (partita 90)
- Vincente partita 74-Vincente partita 77, sabato 4 luglio (ore 23) – Philadelphia Stadium (partita 89)
- Vincente partita 76-Vincente partita 78, domenica 5 luglio (ore 22) – New York New Jersey Stadium (partita 91)
- Vincente partita 79-Vincente partita 80, lunedì 6 luglio (ore 2) – Mexico City Stadium (partita 92)
- Vincente partita 83-Vincente partita 84, lunedì 6 luglio (ore 21) – Dallas Stadium (partita 93)
- Vincente partita 81-Vincente partita 82, martedì 7 luglio (ore 2) – Seattle Stadium (partita 94)
- Vincente partita 86-Vincente partita 88, martedì 7 luglio (ore 18) – Atlanta Stadium (partita 95)
- Vincente partita 85-Vincente partita 87, martedì 7 luglio (ore 22) – BC Place Vancouver (partita 96)
Quarti di finale
- Vincente partita 89-Vincente partita 90, giovedì 9 luglio (ore 22) – Boston Stadium (partita 97)
- Vincente partita 93-Vincente partita 94, venerdì 10 luglio (ore 21) – Los Angeles Stadium (partita 98)
- Vincente partita 91-Vincente partita 92, sabato 11 luglio (ore 23) – Miami Stadium (partita 99)
- Vincente partita 95-Vincente partita 96, domenica 12 luglio (ore 3) – Kansas City Stadium (partita 100)
Semifinali
- Vincente partita 97-Vincente partita 98, martedì 14 luglio (ore 21) – Dallas Stadium (partita 101)
- Vincente partita 99-Vincente partita 100, mercoledì 14 luglio (ore 21) – Atlanta Stadium (partita 102)
Finale
- Finale terzo posto, sabato 18 luglio (ore 23) – Miami Stadium
- Finale, domenica 19 luglio (ore 21) – New York New Jersey Stadium