I Mondiali 2026 stanno entrando sempre di più nel vivo e hanno già restituito al pubblico i primi grandissimi protagonisti e anche qualche sorpresa non di poco conto con risultati tutt’altro che scontati alla vigilia. La rassegna iridata FIFA andrà avanti fino al 19 luglio, giorno della finalissima, alternandosi fra Stati Uniti, Messico e Canada.

Nell’attesa che la fase a gironi si concluda, sono addirittura 27 le formazioni qualificate, delle quali 22 già posizionate nel tabellone che partirà per la prima volta con i sedicesimi di finale. Definiti anche i primi incroci nella fase a eliminazione diretta, che vedranno già scontri di alto livello come Olanda-Marocco e Brasile-Giappone. Possibile anche un infuocato Germania-Francia agli ottavi di finale.

Tabellone Mondiali 2026 – I gironi

Di seguito, la situazione dei gironi della Coppa del Mondo:

Gruppo A: Messico 9 , Sudafrica 4 , Corea del Sud 3, Repubblica Ceca 1

, , Corea del Sud 3, Repubblica Ceca 1 Gruppo B: Svizzera 7 , Canada 4 , Bosnia 4 , Qatar 1

, , , Qatar 1 Gruppo C: Brasile 7 , Marocco 7 , Scozia 3, Haiti 0

, , Scozia 3, Haiti 0 Gruppo D: Stati Uniti 6 , Australia 4 , Paraguay 4 , Turchia 4

, , , Turchia 4 Gruppo E: Germania 6 , Costa d’Avorio 6 , Ecuador 4 , Curaçao 1

, , , Curaçao 1 Gruppo F: Olanda 7 , Giappone 5 , Svezia 4 , Tunisia 0

, , , Tunisia 0 Gruppo G: Belgio 5 , Egitto 5 , Iran 3, Nuova Zelanda 1

, , Iran 3, Nuova Zelanda 1 Gruppo H: Spagna 7 , Capo Verde 3 , Uruguay 2, Arabia Saudita 2

, , Uruguay 2, Arabia Saudita 2 Gruppo I: Norvegia 9 , Francia 6 , Senegal 3, Iraq 0

, , Senegal 3, Iraq 0 Gruppo J: Argentina 6 , Austria 3, Algeria 3, Giordania 0

, Austria 3, Algeria 3, Giordania 0 Gruppo K: Colombia 6 , Portogallo 4 , Repubblica Democratica del Congo 1, Uzbekistan 0

, , Repubblica Democratica del Congo 1, Uzbekistan 0 Gruppo L: Inghilterra 4, Ghana 4, Croazia 3, Panama 0

Le prime due squadre di ogni girone e le otto migliori terze classificate dei gironi si qualificheranno per gli ottavi di finale della Coppa del Mondo FIFA 2026. E, alla fine della prima giornata della fase a gironi, questa è la situazione per la classifica delle migliori terze (*una partita in più):