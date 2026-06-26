Il Milan ha messo le mani su Gonçalo Ramos. Nella giornata in cui Massimo Calvelli è stato nominato nuovo amministratore delegato, il club rossonero – secondo le indiscrezioni della stampa sportiva – ha chiuso l’operazione che porterà l’attaccante portoghese dal PSG alla corte di Ruben Amorim.

Ramos sarebbe stato acquistato per una cifra di 65 milioni di euro più bonus (fino ad arrivare a 70 milioni di euro), dato che lo rende il calciatore più costoso mai acquistato dal Milan nella propria storia. Un record che per il momento appartiene a Leao, il cui costo storico ammonta a 49,5 milioni di euro, influenzato anche dalla multa che il Milan ha versato allo Sporting Lisbona per chiudere un vecchio contenzioso tra club e calciatore.