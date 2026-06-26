Il Milan ha messo le mani su Gonçalo Ramos. Nella giornata in cui Massimo Calvelli è stato nominato nuovo amministratore delegato, il club rossonero – secondo le indiscrezioni della stampa sportiva – ha chiuso l’operazione che porterà l’attaccante portoghese dal PSG alla corte di Ruben Amorim.
Ramos sarebbe stato acquistato per una cifra di 65 milioni di euro più bonus (fino ad arrivare a 70 milioni di euro), dato che lo rende il calciatore più costoso mai acquistato dal Milan nella propria storia. Un record che per il momento appartiene a Leao, il cui costo storico ammonta a 49,5 milioni di euro, influenzato anche dalla multa che il Milan ha versato allo Sporting Lisbona per chiudere un vecchio contenzioso tra club e calciatore.
Gonçalo Ramos stipendio Milan – I costi dell’operazione
Ma come impatterà questa operazione sui conti del Milan? Quanto costerà Ramos ai rossoneri nella prossima stagione? Ipotizzando che Ramos firmi un contratto della durata di cinque anni – con scadenza al 2031 – la quota ammortamento per la prossima stagione sarà pari a 13 milioni di euro, decisamente la più alta della rosa (in attesa del resto del mercato estivo).
A questa cifra andrà poi aggiunto lo stipendio del giocatore, che secondo le indiscrezioni ammonterà a 4 milioni di euro netti (l’equivalente di 7,4 milioni di euro lordi). Se le cifre fossero confermate, il costo di Ramos per la stagione 2026/27 ammonterebbe a 20,4 milioni di euro, rendendo al momento il portoghese il secondo calciatore più costoso di tutta la Serie A dietro a Rasmus Hojlund.