Napoli, ufficiale il riscatto di Hojlund: l’impatto a bilancio dell’operazione

Il Napoli riparte da Hojlund. Il club partenopeo ha comunicato l’avverarsi delle condizioni per il riscatto dell’attaccante danese, rilevato a titolo definitivo dal Manchester United, che si lega agli azzurri fino al 2030. I termini dell’operazione concordati la scorsa estate prevedevano un prestito oneroso da 6 milioni con obbligo di riscatto per ulteriori 44 milioni condizionato alla qualificazione in Champions della squadra guidata da Antonio Conte.
Il secondo posto in classifica ha fatto dunque scattare la clausola di acquisto a titolo definitivo per il classe 2003 che sarà dunque chiamato a guidare l’attacco del club partenopeo anche la prossima stagione. Alla stagione del suo rientro in Italia l’attaccante danese ha messo a referto in campionato 12 gol e 6 assist in 33 apparizioni, affermandosi come goleador di punta della squadra – complice anche l’assenza di Romelu Lukaku per gran parte della stagione – e posizionandosi al quinto posto della classifica marcatori della Serie A. Complessivamente, le reti tra tutte le competizioni sono state sedici in 44 presenze.
Hojlund riscatto: il peso sui conti dell’attaccante danese
Se l’impatto sul campo è stato dunque complessivamente positivo al ritorno in Italia, resta dunque da quantificare l’effetto sui conti del club di proprietà di Aurelio de Laurentiis. Mentre nella stagione appena conclusa l’impatto complessivo a bilancio era pari a 15,25 milioni di euro, dato dai 6 milioni di euro di prestito, a cui andavano sommati i 5 milioni di ingaggio netti – pari a 9,25 milioni lordi – con il riscatto cambiano le carte in tavola.
L’acquisto a titolo definitivo farà crescere il peso dell’attaccante scandinavo sui conti: i 6 milioni di prestito saranno infatti sostituiti dalla quota di ammortamento, che per il primo anno sarà pari a 17,6 milioni, per poi decrescere progressivamente nei restanti anni di contratto. Contrariamente alla quasi totalità dei club di Serie A infatti, il Napoli utilizza un piano di ammortamento a quote decrescenti, che carica il maggior peso economico degli acquisti nel primo anno di contratto per poi scendere progressivamente.
Ecco le quote di ammortamento di Hojlund nei 4 anni di contratto siglato con il Napoli:
- 2026/27 – 17,6 milioni di euro
- 2027/28 – 13,2 milioni di euro
- 2028/29 – 8,8 milioni di euro
- 2029/30 – 4,4 milioni di euro
Hojlund riscatto: il calciatore più costoso del campionato
Per valutare l’impatto complessivo sul costo della rosa va inoltre aggiunto lo stipendio, che, come abbiamo visto, ammonta a 5 milioni netti che equivalgono a 9,25 milioni lordi. Il peso totale a bilancio per la prossima stagione ammonta dunque a 26,85 milioni e andrà a decrescere negli anni successivi come di seguito:
- 2026/27 – 26,85 milioni di euro
- 2027/28 – 22,45 milioni di euro
- 2028/29 – 18,05 milioni di euro
- 2029/30 – 13,65 milioni di euro
L’importo attuale lo rende, in attesa del mercato estivo, il calciatore più costoso a bilancio della Serie A nella prossima stagione. Per l’anno appena concluso la vetta della classifica era occupata da Dusan Vlahovic, che, come raccontato da Calcio e Finanza, pesava sulle casse bianconere ben 41,75 milioni, in virtù di una quota di ammortamento annuale di 19,55 milioni di euro e di uno stipendio lordo di 22,2 milioni di euro.
Tuttavia, il serbo non rinnoverà con la Juventus, condizione che lo escluderà di fatto da questa particolare classifica, nella quale il primo posto sarà occupato da Hojlund. A meno di colpi di particolare rilievo nella prossima finestra trasferimenti, l’attaccante del club di De Laurentiis sembra destinato a mantenere la leadership come calciatore più costoso della Serie A.