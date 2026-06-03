Napoli, ufficiale il riscatto di Hojlund: l’impatto a bilancio dell’operazione

Il Napoli riparte da Hojlund. Il club partenopeo ha comunicato l’avverarsi delle condizioni per il riscatto dell’attaccante danese, rilevato a titolo definitivo dal Manchester United, che si lega agli azzurri fino al 2030. I termini dell’operazione concordati la scorsa estate prevedevano un prestito oneroso da 6 milioni con obbligo di riscatto per ulteriori 44 milioni condizionato alla qualificazione in Champions della squadra guidata da Antonio Conte.

Il secondo posto in classifica ha fatto dunque scattare la clausola di acquisto a titolo definitivo per il classe 2003 che sarà dunque chiamato a guidare l’attacco del club partenopeo anche la prossima stagione. Alla stagione del suo rientro in Italia l’attaccante danese ha messo a referto in campionato 12 gol e 6 assist in 33 apparizioni, affermandosi come goleador di punta della squadra – complice anche l’assenza di Romelu Lukaku per gran parte della stagione – e posizionandosi al quinto posto della classifica marcatori della Serie A. Complessivamente, le reti tra tutte le competizioni sono state sedici in 44 presenze.