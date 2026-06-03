Serie A, la classifica degli ascolti tv 25/26: Juve in testa, Inter e Milan sul podio

Con un’ultima giornata al cardiopalma per quanto riguarda la corsa all’Europa, la Serie A 2025/26 ha chiuso ufficialmente i battenti. Tra i verdetti, l’Inter si è laureata Campione d’Italia, Napoli, Roma e Como (insieme ai nerazzurri) hanno strappato il pass per la Champions League, mentre Cremonese, Verona e Pisa sono retrocesse in Serie B. Per il quinto anno consecutivo, i diritti tv del campionato in Italia sono divisi tra DAZN (che trasmette ogni giornata 10 partite di cui 7 in esclusiva) e Sky (che trasmette invece tre gare per ogni turno in co-esclusiva).
Se le squadre pensano al campo e ai risultati, anche i broadcaster danno un occhio ai loro traguardi e – in particolar modo – al seguito degli appassionati, monitorando gli ascolti tv. Al termine della Serie A 2025/26, secondo un’analisi realizzata da Calcio e Finanza, le tv hanno fatto registrare un vero e proprio boom, raccogliendo davanti agli schermi 266,3 milioni di spettatori, contro i 246,7 milioni del campionato 2024/25. Si tratta di una maxi crescita dell’8%, spinta in particolar modo da un netto miglioramento degli ascolti per le sfide su DAZN.
Il dato è in calo rispetto al +13% annunciato dalla Lega Serie A a due giornate dalla fine del campionato, prevalentemente a causa della contemporaneità legata alla corsa all’Europa e alla lotta salvezza, che ha caratterizzato i turni finali. Un sistema che penalizza gli ascolti: i tifosi rispondono con maggior coinvolgimento quando le giornate sono “spalmate” su più orari, un sistema che consente chiaramente la visione di un maggior numero di sfide. Un primo sguardo alla classifica ci dice che, dopo essere stata nelle retrovie al termine del girone di andata, la Juventus torna in testa e precede Inter e Milan, considerando gli ascolti accumulati sulle due emittenti e la relativa media.
Ormai da tre stagioni, l’Auditel rileva anche l’audience delle partite su DAZN con la nuova misurazione Auditel Total Audience: per ogni gara vengono considerati sia gli ascolti DAZN di origine censuaria su tutti i dispositivi, sia gli ascolti DAZN provenienti dai canali satellitari distribuiti da Sky (Zona DAZN). Inoltre, tre partite a giornata vengono trasmesse anche dalla stessa Sky, e vengono rilevate sempre da Auditel.
Una misurazione che pesa non solo per valutare il reale interesse verso il campionato, ma anche per quanto riguarda la distribuzione dei diritti tv del campionato ai club, visto che un criterio di redistribuzione dei ricavi è appunto l’audience televisiva delle squadre. A tal proposito, va comunque specificato che il Decreto Lotti (che ha modificato la Legge Melandri) disciplina i criteri di ponderazione relativi alla quota di audience certificata.
L’articolo 9 del Decreto incarica la Lega Serie A di stabilire, mediante l’elaborazione di un algoritmo di ponderazione, dei criteri di riequilibrio per tenere conto della differente esposizione mediatica dovuta alla coesistenza delle due piattaforme (DAZN e Sky). Per fare un esempio, al netto del seguito della singola squadra, giocare alle 12.30 o alle 20.45 di domenica non è la stessa cosa in termini di ascolti e di conseguente ripartizione degli introiti.
Prima di passare all’analisi degli ascolti, va ricordato che la stagione attuale è la seconda del nuovo ciclo di diritti televisivi della Serie A, che si concluderà nel 2029. Con il passaggio dal ciclo 2021-2024 a quello attuale, se il numero di partite trasmesso da DAZN e Sky è rimasto invariato, due novità sono intervenute per quanto riguarda la scelta delle sfide da trasmettere:
- prima del via della Serie A 2025/26 (così come nel 2024/25), DAZN e Sky si sono spartiti a tavolino i 20 migliori match del campionato (16 in esclusiva a DAZN e 4 condivisi anche con Sky)
- è cambiato l’ordine di scelta delle partite per Sky. La pay-tv di Comcast, fino al 2023/24, poteva trasmettere il 3°, 6° e 8° miglior incontro della giornata, mentre dal 2024/25 ha a disposizione il 2°, il 5° e l’8° miglior match di ogni turno
Serie A classifica ascolti 2025 2026 – Il campionato su DAZN
Per quanto riguarda i dati degli ascolti solo su DAZN, in vetta alla classifica troviamo il Milan, con una media di oltre 1,08 milioni di spettatori a partita. Alle spalle dei rossoneri – favoriti in questa graduatoria dal minor numero di trasmissioni su Sky – si trova la Juventus, con una media che supera di poco gli 1,06 milioni di spettatori, mentre l’Inter completa il podio con 1,04 milioni. Si tratta di una crescita netta, se consideriamo che nella passata stagione solo la Juventus aveva superato la soglia del milione a fine stagione. Tutte e tre sono spinte inoltre dalla trasmissione di alcuni match in chiaro: due per i rossoneri, uno per bianconeri e nerazzurri.
Giù dal podio troviamo il Napoli, che può contare su 948mila spettatori medi. La squadra di Conte è l’unica che tiene testa alle tre big su DAZN, con il quinto posto che vede la Roma più staccata a quota 779mila spettatori. Per i giallorossi pesa in parte il numero di volte in cui le sfide sono state trasmesse in co-esclusiva anche da Sky: ben 20 per la squadra guidata da Gian Piero Gasperini, più della metà.
Complessivamente – considerando anche Zona DAZN – il totale degli ascolti ha toccato quota 214,9 milioni nelle 38 partite di campionato, con una crescita incredibile del 10,5% rispetto alla passata stagione e di oltre il 2% rispetto al 2022/23, precedente record della piattaforma. Tutto questo nonostante il sistema diverso di pick e co-esclusive in vigore nel nuovo ciclo 2024-2029, che cambia l’ordine di scelta delle gare e assegna un maggior numero di big match a Sky.
Da segnalare come lo slot orario della domenica alle 20.45 rimanga quello migliore per valorizzare le partite di cartello, come dimostrato anche dai quasi 2,4 milioni di spettatori raccolti da Milan-Roma – trasmessa in chiaro – che hanno prodotto come risultato il turno più visto di sempre per una giornata di campionato da quando gli ascolti sono misurati attraverso il sistema Total Audience.
Serie A classifica ascolti 2025 2026 – I dati su Sky
Per quanto riguarda i dati degli ascolti solo su Sky, la Juventus è stata la squadra con la media ascolti più alta (764mila spettatori a partita) e anche quella con il maggior numero di spettatori complessivo: oltre 12,2 milioni nelle 16 partite trasmesse dalla pay-tv di Comcast. Al secondo posto si posiziona l’Inter, con una media di 719mila spettatori, mentre la top 5 si chiude con Milan (662mila) e Roma (547mila). La squadra di Gasperini è stata quella più trasmessa dall’emittente, con un totale di 20 incontri, più della metà dei 38 complessivi.
In totale, gli ascolti su Sky hanno toccato quota 51,4 milioni in stagione. In questo caso il risultato ha fatto registrare un leggero calo (-1,4%) rispetto a quello della passata stagione, quando gli ascolti erano stati leggermente superiori ai 52 milioni. La crescita rimane comunque evidente rispetto alle stagioni 2022/23 e 2023/24, anche grazie al maggior numero di big match a disposizione della pay-tv di Comcast con il nuovo sistema di co-esclusive, e un miglioramento è evidente anche rispetto al girone di andata, quando il calo – in rapporto allo stesso periodo del 2024/25 – era stato di quasi il 5%.
Serie A classifica ascolti 2025 2026 – I risultati complessivi
Complessivamente, gli ascolti della Serie A 2025/26 sono stati pari in totale a 266,3 milioni. Il dato è in netta crescita dell’8% rispetto ai 246,7 milioni di spettatori dell’anno passato. Si tratta del miglior risultato raggiunto nel massimo campionato italiano a partire dalla stagione 2022/23, cioè da quando gli ascolti della Serie A vengono misurati con il sistema Total Audience.
Tornando alla classifica per club, la Juventus si posiziona al primo posto anche per media complessiva, tornando in vetta dopo il terzo posto del girone di andata con una media di oltre 1,38 milioni di spettatori. Nella top 3 in termini di ascolti per la stagione 2025/26 troviamo anche Inter e Milan, in quest’ordine: i nerazzurri sono secondi con 1,27 milioni e i rossoneri terzi a quota 1,22 milioni di spettatori a partita. Sul quarto gradino troviamo la Roma con oltre 1,06 milioni di spettatori e chiude la top 5 il Napoli (1,04 milioni di spettatori a gara).Elaborazione Calcio e Finanza su dati Auditel
Guardando alla passata stagione, le squadre che hanno superato complessivamente la media di 1 milione di spettatori a partita sono addirittura cinque. A Juventus, Inter e Milan si sono aggiunte infatti Roma e Napoli, che nella stagione 2024/25 si erano fermate a oltre 900mila spettatori, ma senza sfondare la barriera del milione.