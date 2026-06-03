Serie A, la classifica degli ascolti tv 25/26: Juve in testa, Inter e Milan sul podio

Con un’ultima giornata al cardiopalma per quanto riguarda la corsa all’Europa, la Serie A 2025/26 ha chiuso ufficialmente i battenti. Tra i verdetti, l’Inter si è laureata Campione d’Italia, Napoli, Roma e Como (insieme ai nerazzurri) hanno strappato il pass per la Champions League, mentre Cremonese, Verona e Pisa sono retrocesse in Serie B. Per il quinto anno consecutivo, i diritti tv del campionato in Italia sono divisi tra DAZN (che trasmette ogni giornata 10 partite di cui 7 in esclusiva) e Sky (che trasmette invece tre gare per ogni turno in co-esclusiva).

Se le squadre pensano al campo e ai risultati, anche i broadcaster danno un occhio ai loro traguardi e – in particolar modo – al seguito degli appassionati, monitorando gli ascolti tv. Al termine della Serie A 2025/26, secondo un’analisi realizzata da Calcio e Finanza, le tv hanno fatto registrare un vero e proprio boom, raccogliendo davanti agli schermi 266,3 milioni di spettatori, contro i 246,7 milioni del campionato 2024/25. Si tratta di una maxi crescita dell’8%, spinta in particolar modo da un netto miglioramento degli ascolti per le sfide su DAZN.

Il dato è in calo rispetto al +13% annunciato dalla Lega Serie A a due giornate dalla fine del campionato, prevalentemente a causa della contemporaneità legata alla corsa all’Europa e alla lotta salvezza, che ha caratterizzato i turni finali. Un sistema che penalizza gli ascolti: i tifosi rispondono con maggior coinvolgimento quando le giornate sono “spalmate” su più orari, un sistema che consente chiaramente la visione di un maggior numero di sfide. Un primo sguardo alla classifica ci dice che, dopo essere stata nelle retrovie al termine del girone di andata, la Juventus torna in testa e precede Inter e Milan, considerando gli ascolti accumulati sulle due emittenti e la relativa media.