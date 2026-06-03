Accordi con sponsor da criptovalute: rischio azioni legali per i club di Premier

Come riporta il Financial Times, il FCA ha inviato una lettera ai club della Premier affermando che rischiano provvedimenti sanzionatori qualora accettino accordi di sponsorizzazione con società di criptovalute e trading che non sono autorizzate a offrire servizi nel Regno Unito. Negli ultimi anni le società di criptovalute sono diventate sponsor molto diffusi delle società di vertice , nel tentativo di raggiungere milioni di tifosi e incoraggiarli a negoziare token digitali. La FCA ha dichiarato di aver osservato «un aumento delle partnership tra club calcistici e società non autorizzate, alcune delle quali sembrano operare illegalmente».

Gli accordi fra i club di Premier League e alcune società di criptovalute, non autorizzate a operare nel mercato del Regno Unito, sono finite nel mirino dell’ente regolatore finanziario indipendente varato dal Parlamento inglese, il Financial Conduct Authority (FCA) .

Nella lettera, scritta da Fiona Mackinnon-Miller, responsabile del dipartimento della FCA che supervisiona truffe, promozioni e investimenti per i consumatori, viene avvertito che tali accordi «rischiano di conferire legittimità a queste società e potrebbero esporre i consumatori britannici a danni». Al momento non sono stati resi noti i club coinvolti.

Ovviamente gli accordi con società di criptovalute non sono segreti e negli scorsi mesi sono state diverse le comunicazioni da parte dei club. Ad aprile, il Chelsea ha prolungato il proprio accordo di sponsorizzazione con l’exchange di criptovalute BingX. Il Manchester City ha in essere un accordo di sponsorizzazione sulla manica della maglia con OKX, un altro exchange di criptovalute. Entrambe queste società, BingX e OKX, non figurano nel registro della FCA delle società autorizzate e quindi Chelsea e City potrebbero essere due delle potenziali destinatarie della lettera del FCA.

Non solo, anche il Newcastle United ha come partner della società di trading VT Markets, che offre servizi di trading su valute estere e materie prime. VT Markets compare nella lista di avvertimento della FCA relativa alle società non autorizzate dal 2023. Il gruppo crypto LAK3 Company ha sponsorizzato il Wolverhampton, appena retrocesso, nella stagione 2024-25. LAK3 figura nella lista di avvertimento della FCA.