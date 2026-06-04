Il tabellone per il Roland Garros 2026 sta portando a termine il percorso che arriverà alla finalissima del torneo. L’Open di Francia, giunto alla sua 125esima edizione, si disputa dal 24 maggio al 7 giugno, presso lo storico Stade Roland Garros di Parigi , in Francia. Come ogni anno, l’evento rappresenta la seconda prova del Grande Slam ed è organizzato dalla International Tennis Federation (ITF) , rientrando nel circuito ATP Tour 2026 e WTA Tour 2026 come torneo di categoria Grande Slam.

Albo d’oro Roland Garros – Ultimi 5 vincitori

2021 – Novak Djokovic

– Novak Djokovic 2022 – Rafael Nadal

– Rafael Nadal 2023 – Novak Djokovic

– Novak Djokovic 2024 – Carlos Alcaraz

– Carlos Alcaraz 2025 – Carlos Alcaraz

Nella storia del Roland Garros sono state tre le vittorie di tennisti italiani:

1959 – Nicola Pietrangeli

1960 – Nicola Pietrangeli

1976 – Adriano Panatta

L’ultimo italiano ad arrivare in finale è stato proprio Panatta, che nell’ultimo atto dell’edizione 1976 sconfisse in quattro set (6–1, 6–4, 4–6, 7–6) lo statunitense Harold Solomon.

Tabellone Roland Garros 2026 – La situazione

Grande attenzione era puntata su Jannik Sinner (scopri qui quanto guadagna Sinner), attuale numero 1 del ranking mondiale e fresco vincitore degli Internazionali di Roma. Sinner ha sconfitto al primo turno il francese Tabur, ma si è arreso all’argentino Cerundolo e al grande caldo parigino, lasciando il torneo già al secondo turno.

Dopo Medvedev, quella di Sinner è la seconda clamorosa eliminazione prematura in questa edizione del Roland Garros, che aveva dovuto fare a meno del due volte vincitore Carlos Alcaraz, che ha alzato bandiera bianca per un infortunio al polso che lo costringerà a saltare anche Wimbledon. Giunti alle semifinali, tra gli italiani rimangono in gioco Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli, che si sfideranno in un altro derby: in palio la finalissima della competizione.

Roland Garros 2026 – Il tabellone completo

La parte alta del tabellone Roland Garros 2026: Questa invece la parte bassa del tabellone del Roland Garros 2026: