I Mondiali 2026 sono arrivati praticamente all’ultima curva, con le semifinali del torneo che metteranno di fronte le quattro squadre rimaste in gioco per giocarsi il titolo. La rassegna iridata FIFA andrà avanti fino al prossimo 19 luglio, giorno della finalissima che si disputerà in New Jersey, con tutti gli ultimi incontri che si disputeranno negli Stati Uniti.

Dopo che la prima semifinale è stata decretata, con Francia e Spagna che si affronteranno per arrivare all’ultimo atto (per molti si tratta di una finale anticipata), nella notte sono emerse anche le altre due contendenti al titolo. L’Inghilterra ha superato la Norvegia ai tempi supplementari per 2-1, grazie a una doppietta di Bellingham. Sempre oltre il 90′, l’Argentina ha avuto la meglio sulla Svizzera per 3-1 dopo un match molto tirato. Ora la Nazionale dei Tre Leoni e la Selecciòn si sfideranno per arrivare in finale.