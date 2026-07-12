I Mondiali 2026 sono arrivati praticamente all’ultima curva, con le semifinali del torneo che metteranno di fronte le quattro squadre rimaste in gioco per giocarsi il titolo. La rassegna iridata FIFA andrà avanti fino al prossimo 19 luglio, giorno della finalissima che si disputerà in New Jersey, con tutti gli ultimi incontri che si disputeranno negli Stati Uniti.
Dopo che la prima semifinale è stata decretata, con Francia e Spagna che si affronteranno per arrivare all’ultimo atto (per molti si tratta di una finale anticipata), nella notte sono emerse anche le altre due contendenti al titolo. L’Inghilterra ha superato la Norvegia ai tempi supplementari per 2-1, grazie a una doppietta di Bellingham. Sempre oltre il 90′, l’Argentina ha avuto la meglio sulla Svizzera per 3-1 dopo un match molto tirato. Ora la Nazionale dei Tre Leoni e la Selecciòn si sfideranno per arrivare in finale.
Tabellone Mondiali 2026 – I gironi del torneo
Di seguito, la situazione definitiva dei gironi della Coppa del Mondo, con tutte le squadre che sono avanzate al turno successivo:
- Gruppo A: Messico 9, Sudafrica 4, Corea del Sud 3, Repubblica Ceca 1
- Gruppo B: Svizzera 7, Canada 4, Bosnia 4, Qatar 1
- Gruppo C: Brasile 7, Marocco 7, Scozia 3, Haiti 0
- Gruppo D: Stati Uniti 6, Australia 4, Paraguay 4, Turchia 4
- Gruppo E: Germania 6, Costa d’Avorio 6, Ecuador 4, Curaçao 1
- Gruppo F: Olanda 7, Giappone 5, Svezia 4, Tunisia 0
- Gruppo G: Belgio 5, Egitto 5, Iran 3, Nuova Zelanda 1
- Gruppo H: Spagna 7, Capo Verde 3, Uruguay 2, Arabia Saudita 2
- Gruppo I: Francia 9, Norvegia 6, Senegal 3, Iraq 0
- Gruppo J: Argentina 9, Austria 4, Algeria 4, Giordania 0
- Gruppo K: Colombia 7, Portogallo 5, Repubblica Democratica del Congo 4, Uzbekistan 0
- Gruppo L: Inghilterra 7, Croazia 6, Ghana 4, Panama 0
Le prime due squadre di ogni girone e le otto migliori terze classificate dei gironi si sono qualificate per i sedicesimi di finale della Coppa del Mondo FIFA 2026. E, alla fine della terza giornata della fase a gironi, questa era la situazione definitiva per la classifica delle migliori terze (in rosso le squadre qualificate):
- Congo 4 punti – 4 gol fatti e 3 subiti
- Svezia 4 punti – 7 gol fatti e 7 subiti
- Ghana 4 punti – 2 gol fatti e 2 subiti
- Ecuador 4 punti – 2 gol fatti e 2 subiti
- Bosnia 4 punti – 5 gol fatti e 6 subiti
- Algeria 4 punti – 5 gol fatti e 7 subiti
- Paraguay 4 punti – 2 gol fatti e 4 subiti
- Senegal 3 punti – 8 gol fatti e 6 subiti
- Iran 3 punti – 3 gol fatti e 3 subiti
- Corea del Sud 3 punti – 2 gol fatti e 3 subiti
- Scozia 3 punti – 1 gol fatto e 4 subiti
- Uruguay 2 punti – 3 gol fatti e 4 subiti
Tabellone Mondiali 2026 – Il quadro della fase ad eliminazione diretta
Via via che si sono disputate le partite, anche la fase a eliminazione diretta ha preso forma. Il tabellone ha preso la sua forma definitiva. Ora non resta che capire chi arriverà in finale per giocarsi la conquista del titolo:
Tabellone Mondiali 2026 – Le date della fase ad eliminazione diretta
Questo invece il calendario Mondiali 2026 con gli orari italiani per la fase ad eliminazione diretta:
Sedicesimi di finale
- Sudafrica–Canada 0-1 (partita 73)
- Brasile–Giappone 2-1 (partita 76)
- Germania–Paraguay 1-1 (3-4 d.c.r.) (partita 74)
- Olanda–Marocco 1-1 (2-3 d.c.r.) (partita 75)
- Costa d’Avorio–Norvegia 2-1 (partita 78)
- Francia-Svezia 3-0 (partita 77)
- Messico–Ecuador 2-0 (partita 79)
- Inghilterra-RD Congo 2-1 (partita 80)
- Belgio–Senegal 3-2 (d.t.s.) (partita 82)
- Stati Uniti–Bosnia 2-0 (partita 81)
- Spagna–Austria 3-0 (partita 84)
- Portogallo-Croazia 2-1 (partita 83)
- Svizzera–Algeria 2-0 (partita 85)
- Australia–Egitto 1-1 (2-4 d.c.r.) (partita 88)
- Argentina–Capo Verde 3-2 (d.t.s.) (partita 86)
- Colombia-Ghana 1-0 (partita 87)
Ottavi di finale
- Canada–Marocco 0-3 (partita 90)
- Paraguay–Francia 0-1 (partita 89)
- Brasile–Norvegia 1-2 (partita 91)
- Messico-Inghilterra 2-3 (partita 92)
- Portogallo–Spagna 0-1 (partita 93)
- Stati Uniti-Belgio 1-4 (partita 94)
- Argentina-Egitto 3-2 (partita 95)
- Svizzera–Colombia 0-0 (4-3 d.c.r.) (partita 96)
Quarti di finale
- Francia–Marocco 2-0 (partita 97)
- Spagna-Belgio 2-1 (partita 98)
- Norvegia–Inghilterra 1-2 (d.t.s.) (partita 99)
- Argentina–Svizzera 3-1 (d.t.s.) (partita 100)
Semifinali
- Francia–Spagna, martedì 14 luglio (ore 21) – Dallas Stadium (partita 101)
- Inghilterra–Argentina, mercoledì 15 luglio (ore 21) – Atlanta Stadium (partita 102)
Finale
- Finale terzo posto, sabato 18 luglio (ore 23) – Miami Stadium
- Finale, domenica 19 luglio (ore 21) – New York New Jersey Stadium