I Mondiali 2026 stanno piano piano entrando nel vivo, ma hanno già restituito i primi grandissimi protagonisti e anche qualche sorpresa non di poco conto con risultati tutt’altro che scontati alla vigilia. La rassegna iridata FIFA andrà avanti fino al 19 luglio, giorno della finalissima, alternandosi fra Stati Uniti, Messico e Canada.

Nell’attesa che la fase a gironi si concluda, sono addirittura tredici le formazioni qualificate, delle quali nove già posizionate nel tabellone che partirà per la prima volta con i sedicesimi di finale. Definito anche il primo scontro della fase a eliminazione diretta, che vedrà il Sudafrica affrontare i padroni di casa del Canada.

Tabellone Mondiali 2026 – I gironi

Di seguito, la situazione dei gironi della Coppa del Mondo:

Gruppo A: Messico 9 , Sudafrica 4 , Corea del Sud 3, Repubblica Ceca 1

, , Corea del Sud 3, Repubblica Ceca 1 Gruppo B: Svizzera 7 , Canada 4 , Bosnia 4 , Qatar 1

, , , Qatar 1 Gruppo C: Brasile 7 , Marocco 7 , Scozia 3, Haiti 0

, , Scozia 3, Haiti 0 Gruppo D: Stati Uniti 6 , Australia 3, Paraguay 3, Turchia 0

, Australia 3, Paraguay 3, Turchia 0 Gruppo E: Germania 6 , Costa d’Avorio 3, Ecuador 1, Curaçao 1

, Costa d’Avorio 3, Ecuador 1, Curaçao 1 Gruppo F: Olanda 4, Giappone 4, Svezia 3, Tunisia 0

Gruppo G: Egitto 4, Iran 2, Belgio 2, Nuova Zelanda 1

Gruppo H: Spagna 4, Uruguay 2, Capo Verde 2, Arabia Saudita 1

Gruppo I: Norvegia 6 , Francia 6 , Senegal 0, Iraq 0

, , Senegal 0, Iraq 0 Gruppo J: Argentina 6 , Austria 3, Algeria 3, Giordania 0

, Austria 3, Algeria 3, Giordania 0 Gruppo K: Colombia 6 , Portogallo 4, Repubblica Democratica del Congo 1, Uzbekistan 0

, Portogallo 4, Repubblica Democratica del Congo 1, Uzbekistan 0 Gruppo L: Inghilterra 4, Ghana 4, Croazia 3, Panama 0

Le prime due squadre di ogni girone e le otto migliori terze classificate dei gironi si qualificheranno per gli ottavi di finale della Coppa del Mondo FIFA 2026. E, alla fine della prima giornata della fase a gironi, questa è la situazione per la classifica delle migliori terze (*una partita in più):