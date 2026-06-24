Coppa Italia, la programmazione dei trentaduesimi: Fiorentina e Lazio in campo

Tra le squadre che esordiranno ad agosto nella competizione ce ne sono alcune di Serie A: ecco la programmazione delle sfide dei trentaduesimi.

Di
Luca Cosentini
Media
Onefootball
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(Foto: Gabriele Maltinti/Getty Images)

A inizio agosto partirà l’edizione 2026/27 della Coppa Italia con i turni preliminari. Quest’oggi la Lega Calcio Serie A ha pubblicato gli accoppiamenti per quanto riguarda i trentaduesimi di finale della competizione nazionale, andando quindi avanti di un turno.

Sul format complessivo, il regolamento della Lega Serie A ha confermato quello della precedente stagione. Non vengono toccati, quindi, temi come il numero di partecipanti né il fatto che le big giochino la gara secca in casa. Tutto confermato, quindi, a partire dalle 44 squadre partecipanti, così suddivise:

  • tutte le 20 Società ammesse al Campionato di Serie A;
  • tutte le 20 Società ammesse al Campionato di Serie B;
  • 4 Società segnalate dalla Lega Pro.

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Trentaduesimi Coppa Italia – Il tabellone

Il tabellone della Coppa Italia 2026/27 è il seguente, reso ufficiale dalla Lega Serie A:

Trentaduesimi Coppa Italia dove vederli – Ecco la programmazione

I trentaduesimi di Coppa Italia 2025 andranno in scena dal 14 al 17 agosto e i tifosi potranno seguire tutti gli incontri in diretta sulle reti Mediaset, l’emittente che detiene i diritti della competizione ancora per questa stagione.

Ecco il calendario completo dei trentaduesimi di Coppa Italia con date, orari e canali di trasmissione:

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