Coppa Italia, la programmazione dei trentaduesimi: Fiorentina e Lazio in campo

A inizio agosto partirà l’edizione 2026/27 della Coppa Italia con i turni preliminari. Quest’oggi la Lega Calcio Serie A ha pubblicato gli accoppiamenti per quanto riguarda i trentaduesimi di finale della competizione nazionale, andando quindi avanti di un turno.
Sul format complessivo, il regolamento della Lega Serie A ha confermato quello della precedente stagione. Non vengono toccati, quindi, temi come il numero di partecipanti né il fatto che le big giochino la gara secca in casa. Tutto confermato, quindi, a partire dalle 44 squadre partecipanti, così suddivise:
- tutte le 20 Società ammesse al Campionato di Serie A;
- tutte le 20 Società ammesse al Campionato di Serie B;
- 4 Società segnalate dalla Lega Pro.
Trentaduesimi Coppa Italia – Il tabellone
Il tabellone della Coppa Italia 2026/27 è il seguente, reso ufficiale dalla Lega Serie A:
Trentaduesimi Coppa Italia dove vederli – Ecco la programmazione
I trentaduesimi di Coppa Italia 2025 andranno in scena dal 14 al 17 agosto e i tifosi potranno seguire tutti gli incontri in diretta sulle reti Mediaset, l’emittente che detiene i diritti della competizione ancora per questa stagione.
Ecco il calendario completo dei trentaduesimi di Coppa Italia con date, orari e canali di trasmissione: