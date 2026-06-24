La Coppa Italia 2025/26 si è conclusa a maggio con il trionfo dell’Inter sulla Lazio nella finale di Roma e ora è già tempo di guardare al futuro. La Lega Serie A ha ufficializzato questo pomeriggio il tabellone della coppa nazionale in vista della prossima stagione, partendo dai turni preliminari per arrivare alla finalissima della competizione.

Sul format complessivo per il ciclo attualmente in corso, il regolamento della Lega Serie A ha confermato quello del precedente triennio. Non vengono toccati, quindi, temi come il numero di partecipanti né il fatto che le big giochino la gara secca in casa. Tutto confermato, quindi, a partire dalle 44 squadre partecipanti, così suddivise: