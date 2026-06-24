E, come accade da sempre, l’ultima giornata viene giocata in contemporanea dalle quattro protagoniste di ogni raggruppamento. Un fattore che incide anche in ottica trasmissione televisive, qualora ci sia una emittente che è chiamata a scegliere quale sfida rendere disponibile ai propri telespettatori. Questo è il caso della Rai che per questi Mondiali si è aggiudicata un pacchetto di 35 partite in esclusiva in chiaro dalla gara inaugurale alla finalissima.

Inizia oggi la terza e ultima giornata della fase a girone dei Mondiali 2026 che, di conseguenza avrà i primi verdetti definitivi in vista delle sfide a eliminazione diretta che, per via dell’ampliamento delle partecipanti a 48 nazionali, inizierà dai sedicesimi di finale per la prima volta nella storia della competizione iridata.

Per la giornata di oggi, la Rai aveva selezionato una doppia possibilità per la partita da trasmettere in chiaro. Tutte e due riguardano lo slot delle ore 21.00, il preferito ovviamente per via della possibilità di occupare tutta la prima serata. Quindi la scelta doveva ricadere su una fra Svizzera-Canada e Bosnia-Qatar.

Come specificato inizialmente dalla tv di Stato, la scelta sarebbe ricaduta sulla partita che sarebbe valsa di più in termini di classifica. Guardando quindi la situazione della graduatori del raggruppamento B a 90 minuti dalla fine della fase a gironi, la Rai ha optato per la sfida fra Svizzera e Canada. Le due nazionali hanno collezionato fin qui quattro punti e lo scontro diretto dirimerà la questione primo posto, tema tutt’altro che secondario per il proseguo del torneo. La stessa situazione, infine, si ripeterà per l’ultima partita della fase a gironi delle ore 23.00, in programma sabato 27, quando scenderanno in campo in contemporanea Croazia-Ghana e Inghilterra-Panama.