La Serie A vara date e orari al buio: così le coppe possono cambiare il calendario

La prima e la seconda giornata di campionato non hanno fatto registrare difficoltà particolari. La programmazione è legata prevalentemente alle scelte dei broadcaster, mentre il terzo turno anticipa la prima giornata della UEFA Champions League che si giocherà spalmata sulle giornate di martedì, mercoledì e giovedì, come accaduto negli ultimi due anni.

Questo pomeriggio, quando mancano ancora due mesi al via del campionato 2026/27, la Lega Serie A ha svelato le date e gli orari di anticipi e posticipi delle prime cinque partite del torneo. La scelta va nella direzione di rendere efficace la compilazione del calendario con notevole anticipo (l’evento si è svolto lo scorso 5 giugno) e fornire dunque anche la programmazione dei singoli turni.

Da qui le scelte sul collocamento delle squadre coinvolte nel torneo:

Venerdì 4 settembre, ore 20.45 – Genoa-Como

Sabato 5 settembre, ore 18.00 – Inter-Napoli

Sabato 5 settembre, ore 20.45 – Roma-Atalanta

La grande novità risiede però nella quarta giornata di campionato, che la Lega Serie A ha deciso di programmare “al buio”, con anticipo rispetto alle date e agli orari che saranno definiti dalla UEFA per le coppe europee. Per questo motivo i match di Milan e Juventus (impegnate in Europa League) e quelli di Como, Napoli e Roma (impegnate in Champions) potrebbero subire variazioni. Non sarà il caso dell’Inter, la cui sfida è già fissata e non subirà modifiche, dopo spiegheremo il perché.

La programmazione sospesa del quarto turno

Partendo dalle squadre impegnate in Champions League, per il quarto turno la Serie A qui ha utilizzato uno schema più innovativo. Como-Parma, Napoli-Bologna, e Torino-Roma sono già state calendarizzate, ma la programmazione potrà essere modificata in funzione del calendario del primo turno di UEFA Champions League, che precede proprio la quarta giornata di campionato.

Le modifiche saranno eventualmente effettuate in base alla squadra che giocherà di giovedì 10 settembre nella prima giornata della massima competizione europea per club (il giovedì viene utilizzato nel primo turno, in occasione della settimana esclusiva dedicata alla Champions). Gli spostamenti avverranno come di seguito, in base alla squadra che giocherà di giovedì: L’Inter non sarà invece influenzata da questa programmazione. La partita dei nerazzurri contro l’Udinese è stata posizionata in calendario per la giornata di lunedì, senza alternative, perché l’area dello stadio Meazza e dell’ippodromo saranno impegnate a gestire la presenza delle persone che prenderanno parte al concerto di Marracash e Gue. Una situazione che impedisce l’organizzazione di gare su sabato e domenica, su richiesta della Prefettura.