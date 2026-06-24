Sport & Outdoor in Italia: un'industria da 12,3 miliardi votata all’export

La localizzazione produttiva

Sul fronte della localizzazione produttiva, oltre un terzo dei siti (39,7%) è rimasto in Italia, e l’88,4% della produzione è realizzato in-house anziché affidato a terzisti. Dove le aziende hanno spostato la manifattura – circa il 60% degli impianti – lo hanno fatto combinando logiche di risparmio sui costi, prossimità territoriale (nearshoring) ed esternalizzazione verso Paesi geopoliticamente affidabili (friendshoring). Ma la parte in cui i prodotti vengono concepiti, progettati e ingegnerizzati – design, ricerca, sviluppo, innovazione – è rimasta in Italia..

In un mercato in cui i concorrenti a basso costo affollano gli scaffali, la leva non è la fabbrica più economica, ma il know-how. L’industria sportiva italiana lo ha capito, producendo dove conviene, ma mantenendo in casa le funzioni che aggiungono valore.