La Serie A svela date e orari dei primi cinque turni: Inter-Napoli sabato ore 18

La Lega Serie A ha ufficializzato le date e gli orari delle prime cinque giornate di campionato. Nonostante manchino ancora due mesi al via della nuova stagione, la mossa della Lega segue la volontà di fornire le indicazioni sulla collocazione della partite con il maggiore anticipo possibile in modo da favorire tutte le parti in causa nell’organizzazione delle attività legate ai match e quelle collaterali.
La novità di questa comunicazione è che le giornate vicine a quelle valide per le coppe europee sono state stilate “al buio”, in attesa di conoscere il calendario di Champions, Europa League e Conference League. Calendari che potrebbero modificare la collocazione di alcuni incontri, come già previsto dalla Serie A e come segnalato dalla Lega stessa. A essere influenzata da questi temi sarà nello specifico la quarta giornata di campionato.
I primi due turni, esordio dell’Inter con il Monza alle 18.30
Di seguito, date e orari della prima e della seconda giornata:
Doppio big match alla terza: Inter-Napoli e Juve-Milan
Queste invece le date e gli orari della terza e della quarta giornata:
A proposito del quarto turno, la Serie A ha sottolineato che la collocazione di Lazio-Milan e Sassuolo-Juventus dipenderà dalla prima giornata di Europa League. La squadra che tra Milan e Juventus giocherà in coppa mercoledì 16 settembre
2026, vedrà la propria gara di campionato collocata sabato 12 settembre alle ore 18.00. La squadra che invece giocherà giovedì 17 settembre 2026, vedrà la propria gara di campionato collocata domenica 13 settembre alle ore 20.45. Ricordiamo che l’Europa League sarà spalmata su due giornate al suo primo turno, giocando la cosiddetta “settimana esclusiva”.
La calendarizzazione delle gare Como-Parma, Napoli-Bologna, e Torino-Roma potrà invece essere modificata in funzione del calendario della prima giornata di UEFA Champions League, con particolare riferimento alla giornata di giovedì 10 settembre 2026. Di seguito le possibili programmazioni delle gare:
Juventus-Atalanta domenica alle 18
Infine, di seguito le partite del quinto turno: