La Serie A svela date e orari dei primi cinque turni: Inter-Napoli sabato ore 18

La Lega Serie A ha ufficializzato le date e gli orari delle prime cinque giornate di campionato. Nonostante manchino ancora due mesi al via della nuova stagione, la mossa della Lega segue la volontà di fornire le indicazioni sulla collocazione della partite con il maggiore anticipo possibile in modo da favorire tutte le parti in causa nell’organizzazione delle attività legate ai match e quelle collaterali.

La novità di questa comunicazione è che le giornate vicine a quelle valide per le coppe europee sono state stilate “al buio”, in attesa di conoscere il calendario di Champions, Europa League e Conference League. Calendari che potrebbero modificare la collocazione di alcuni incontri, come già previsto dalla Serie A e come segnalato dalla Lega stessa. A essere influenzata da questi temi sarà nello specifico la quarta giornata di campionato.