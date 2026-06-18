I Mondiali 2026 stanno piano piano entrando nel vivo, ma sicuramente hanno già restituito i primi grandissimi protagonisti e, anche qualche sorpresa non di poco conto con risultati tutt’altro che scontati alla vigilia. La rassegna iridata FIFA andrà avanti fino al 19 luglio, giorno della finalissima, alternandosi fra Stati Uniti, Messico e Canada.

Mondiali 2026 – I gironi

Gruppo A: Messico 3, Corea del Sud 1, Repubblica Ceca 1, Sudafrica 0

Gruppo B: Canada 1, Bosnia 1, Qatar 1, Svizzera 1

Gruppo C: Scozia 3, Brasile 1, Marocco 1, Haiti 0

Gruppo D: Stati Uniti 3, Australia 3, Turchia 0, Paraguay 0

Gruppo E: Germania 3, Costa d’Avorio 3, Ecuador 0, Curaçao 0

Gruppo F: Svezia 3, Olanda 1, Giappone 1, Tunisia 0

Gruppo G: Belgio 1, Egitto 1, Iran 1, Nuova Zelanda 1

Gruppo H: Spagna 1, Capo Verde 1, Arabia Saudita 1, Uruguay 1

Gruppo I: Francia 3, Norvegia 3, Senegal 0, Iraq 0

Gruppo J: Argentina 3, Austria 3, Giordania 0, Algeria 0

Gruppo K: Colombia 3 Portogallo 1, Repubblica Democratica del Congo 1, Uzbekistan 0

Gruppo L: Inghilterra 3, Ghana 3, Panama 3, Croazia 0

Le prime due squadre di ogni girone e le otto migliori terze classificate dei gironi si qualificheranno per gli ottavi di finale della Coppa del Mondo FIFA 2026. E, alla fine della prima giornata della fase a gironi, questa è la situazione per la classifica delle migliori terze: