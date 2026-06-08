Cairo rischia di perdere Mentana? Kyriakou lo vuole per la sua Antenna

Il gruppo greco Antenna, guidato da Thodoris Kyriakou, non si ferma all’acquisizione di Gedi dalla famiglia Agnelli-Elkann. Come anticipato la scorsa settimana, il progetto televisivo del gruppo sta prendendo forma concreta: l’obiettivo è lanciare una rete all-news sul modello della CNN americana, da posizionare nel panorama dell’informazione audiovisiva italiana.
Sul versante editoriale, il nome che circola con maggiore insistenza per la direzione del telegiornale è quello di Enrico Mentana, da anni al timone del TG di La7, dove ha costruito un format di informazione riconoscibile. Secondo quanto riferisce il quotidiano Domani, Mentana sarebbe il profilo preferito da Kyriakou per dare visibilità al progetto e imprimere da subito una cifra editoriale distintiva.
Nelle ultime settimane si erano già rincorse voci su un possibile approdo del giornalista a Nove, rete oggi di proprietà di Warner Bros Discovery, nell’ambito di un rafforzamento dell’offerta informativa su quel canale. L’ipotesi di una CNN italiana a marchio greco, con il suo profilo di terzietà, sembrerebbe calzare con le ambizioni professionali del giornalista.
Restano però aperti nodi rilevanti. Prima di qualsiasi passo concreto, occorrerà mettere nero su bianco l’intero impianto del progetto di Kyriakou a partire dalla disponibilità delle risorse economiche necessarie per costruire una redazione di primo livello. Al momento, come sottolinea Domani, si tratta ancora di un’idea in fase embrionale.
Mentana lascia La7 per Antenna – Lo scenario
Secondo quanto riporta Prima Comunicazione, Antenna starebbe lavorando alla costituzione di una società ad hoc per il progetto. Una scelta che ha generato sorpresa tra i vertici di Gedi, poiché escluderebbe le risorse già in casa dal perimetro dell’iniziativa. Il piano prevede lo sfruttamento del marchio CNN anche sul digitale terrestre. Il canale nel mirino è il numero 52, attualmente occupato da DMAX e collocato nelle immediate vicinanze delle principali all-news del sistema free italiano.
Le trattative vedono protagonisti Alessandro Araimo, amministratore delegato di Discovery Italia, e Henning Tewes, punto di riferimento del gruppo greco. Discovery, in caso di accordo, avrebbe comunque diverse opzioni per ricollocare DMAX.
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