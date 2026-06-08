Cairo rischia di perdere Mentana? Kyriakou lo vuole per la sua Antenna

Il gruppo greco Antenna, guidato da Thodoris Kyriakou, non si ferma all’acquisizione di Gedi dalla famiglia Agnelli-Elkann. Come anticipato la scorsa settimana, il progetto televisivo del gruppo sta prendendo forma concreta: l’obiettivo è lanciare una rete all-news sul modello della CNN americana, da posizionare nel panorama dell’informazione audiovisiva italiana.

Sul versante editoriale, il nome che circola con maggiore insistenza per la direzione del telegiornale è quello di Enrico Mentana, da anni al timone del TG di La7, dove ha costruito un format di informazione riconoscibile. Secondo quanto riferisce il quotidiano Domani, Mentana sarebbe il profilo preferito da Kyriakou per dare visibilità al progetto e imprimere da subito una cifra editoriale distintiva.