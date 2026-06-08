Ufficiale, Fabio Grosso è il nuovo allenatore della Fiorentina: firmato un contratto biennale

Fabio Grosso lascia il Sassuolo dopo una sola stagione, dagli ottimi risultati, e diventa ufficialmente il nuovo allenatore della Fiorentina. La società viola decide quindi di non confermare Paolo Vanoli, nonostante la salvezza conquistata come da obiettivo quando è stato scelto per sostituire Stefano Pioli, e di affidarsi a un tecnico giovane per aprire un ciclo di rinascita per la squadra toscana.

«Siamo molto felici di accogliere Fabio Grosso alla Fiorentina – ha commentato il presidente Giuseppe B. Commisso nel comunicato pubblicato sul sito della Fiorentina –. Fabio non è soltanto un Campione del Mondo: è un allenatore che si è costruito il proprio percorso con lavoro, idee e risultati, dimostrando di saper guidare squadre e affrontare sfide importanti. Dopo una stagione difficile, vogliamo aprire una nuova fase con energia, ambizione e senso di responsabilità. Crediamo che Fabio abbia la personalità, il metodo e l’entusiasmo per aiutarci a costruire una Fiorentina più forte, più competitiva e sempre legata alla sua identità. Gli diamo il benvenuto con grande fiducia. Forza Viola!».