Ufficiale, Fabio Grosso è il nuovo allenatore della Fiorentina: firmato un contratto biennale

Fabio Grosso lascia il Sassuolo dopo una sola stagione, dagli ottimi risultati, e diventa ufficialmente il nuovo allenatore della Fiorentina. La società viola decide quindi di non confermare Paolo Vanoli, nonostante la salvezza conquistata come da obiettivo quando è stato scelto per sostituire Stefano Pioli, e di affidarsi a un tecnico giovane per aprire un ciclo di rinascita per la squadra toscana.
«Siamo molto felici di accogliere Fabio Grosso alla Fiorentina – ha commentato il presidente Giuseppe B. Commisso nel comunicato pubblicato sul sito della Fiorentina –. Fabio non è soltanto un Campione del Mondo: è un allenatore che si è costruito il proprio percorso con lavoro, idee e risultati, dimostrando di saper guidare squadre e affrontare sfide importanti. Dopo una stagione difficile, vogliamo aprire una nuova fase con energia, ambizione e senso di responsabilità. Crediamo che Fabio abbia la personalità, il metodo e l’entusiasmo per aiutarci a costruire una Fiorentina più forte, più competitiva e sempre legata alla sua identità. Gli diamo il benvenuto con grande fiducia. Forza Viola!».
«Ringrazio tutta la Società, in particolare il Presidente Giuseppe Commisso e sua madre Catherine per avermi affidato la guida tecnica della Fiorentina. Sono davvero felice di poter cogliere questa straordinaria opportunità. Arrivo in un club prestigioso, con una tifoseria appassionata e una città che vive il calcio con grande intensità. Non amo mai fare promesse, ma consapevole delle responsabilità che mi aspettano, mi sento fin da subito di poter garantire serietà, professionalità e coinvolgimento nel costruire una squadra che abbia coraggio e ambizione. Sono sinceramente entusiasta e non vedo l’ora di iniziare», le prime parole di Grosso come nuovo allenatore della Fiorentina.
Grosso ha firmato un contratto di due anni fino a giugno 2028 con un ingaggio di 1,2 milioni di euro netti a stagione, che avranno un impatto annuale pari a 2,2 milioni all’anno.