Lo sciopero degli addetti all'ospitalità agita il debutto degli USA ai Mondiali

Mondiali a rischio falsa partenza. A pochi giorni dall’inizio della Coppa del Mondo 2026, ospitata congiuntamente da Stati Uniti, Canada e Messico, la minaccia inattesa di uno sciopero nel giorno della gara inaugurale della nazionale guidata da Mauricio Pochettino rischia di guastare la festa. Il 12 giugno il SoFi Stadium di Los Angeles ospiterà infatti Stati Uniti–Paraguay, ma dietro le quinte aleggia l’incertezza. Gli addetti all’ospitalità dell’impianto di Inglewood hanno votato a favore della mobilitazione nel caso in cui le trattative con la società di ristorazione Legends Global e con la FIFA dovessero arenarsi. Si tratta di circa 2mila lavoratori – baristi, camerieri, cuochi e lavapiatti, ai quali si aggiungono addetti alle concessioni e alle pulizie, rappresentati dal sindacato Unite Here Local 11.

Sciopero Mondiali USA – I nodi sul tavolo delle trattative Il voto, andato in scena tra giovedì e venerdì scorso, non comporta automaticamente l’astensione dal lavoro, ma offre comunque ai dipendenti la possibilità di incrociare le braccia. Le richieste ruotano attorno a tre nodi: aumenti salariali, sicurezza sul posto di lavoro e tutela in materia di immigrazione. Il sindacato denuncia trattative procedute a passo “glaciale” e contesta a Legends aumenti minimi per cuochi e lavapiatti e congelamenti retributivi per alcuni baristi e addetti ai palchi. Tra le rivendicazioni figura anche un fondo destinato a costruire alloggi per i lavoratori dell’ospitalità. I sindacalisti sottolineano il forte contrasto tra gli ingenti ricavi attesi dall’evento – con suite di lusso vendute a oltre 100mila dollari – e le condizioni di chi lavora in prima linea. Uno dei dirigenti del sindacato ha avvertito che, in caso di sciopero, quelle costose suite rischierebbero di restare senza i servizi promessi.