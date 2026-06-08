Altro flop per la Nazionale in tv: la sfida con la Grecia è la meno vista dal 2023

Ma così come successo per la sfida con il Lussemburgo , anche la partita in Grecia non ha scaldato particolarmente la voglia di Nazionale dei tifosi davanti alla televisione. Infatti, se i 3.726.000 spettatori , per uno share del 22,7% , sono bastati per vincere la gara di ascolti di domenica sera, il dato sul pubblico certifica un record tutt’altro che lusinghiero per l’Italia.

È arrivata un’altra vittoria nella seconda, e quasi sicuramente ultima, di Silvio Baldini come commissario tecnico della Nazionale . Ancora una volta, così come accaduto contro il Lussemburgo, basta un gol di Pio Esposito a superare la Grecia , rimasta in superiorità numerica per l’espulsione per DOGSO di Reggiani.

Infatti, Grecia-Italia si piazza al terzo posto nelle 15 partite meno viste della Nazionale dal 2019 a oggi. Peggio della sfida di ieri sera solamente, Olanda-Italia del 2023 (2,03 milioni di spettatori e 19,4% di share) e Italia-San Marino del 2019 con poco meno di 3 milioni di persone collegate per uno share del 13,1% di share.

Grecia-Italia ha raccolto meno pubblico della sfida andata in scena pochi giorni prima in Lussemburgo, quando le persone collegate su Rai 1 per la diretta della partita erano state poco meno di 4 milioni (3.995.000), ma con uno share più bassi: 21,7% contro il 22,7% di ieri sera. Grecia-Italia, comunque, si conferma essere la partita meno vista, a livello di spettatori, della Nazionale dal giugno 2023. Come detto a fare meno della partita di ieri, sono state dal 2019 in poi due sfide. Olanda-Italia, andata in onda su Rai 2 era un’amichevole, mentre Italia-San Marino era valida per la UEFA Nations League.