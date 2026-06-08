Con il via dei Mondiali 2026 sempre più vicino, DAZN rinnova la promozione del piano DAZN Full a sconto per la durata di quattro mesi (clicca qui per maggiori informazioni). Sarà inoltre attivabile il Pass Mondiali.
Ecco nel dettaglio come vedere i Mondiali 2026 su DAZN e quali pacchetti attivare.
DAZN Mondiali 2026 – Promo DAZN Full
Con la promo è possibile attivare il piano DAZN Full – l’abbonamento principale che include tutto il catalogo di contenuti – a un prezzo ridotto per i primi quattro mesi e con due soluzioni possibili:
- 19,99 euro al mese invece di 36,99 euro. Il piano prevede il pagamento mensile con vincolo di permanenza annuale;
- 29,99 euro al mese invece di 46,99 euro. Il piano prevede il pagamento mensile e non vincola il cliente alla permanenza per tutti i 12 mesi.
DAZN offerta Mondiali 2026 – Cosa include DAZN Full
Scegliendo l’offerta mensile di DAZN Full, gli utenti hanno accesso a:
- Tutte le partite di Serie A Enilive in diretta streaming;
- Le sfide di Serie BKT;
- Tutte le 104 partite del Mondiale 2026;
- I campionati esteri e altri eventi calcistici;
- Il grande tennis;
- Un ampio catalogo di sport live e on demand, tra cui il Tour de France.
Il piano Full, noto fino a pochi mesi fa come piano Standard, consente di utilizzare l’abbonamento da una sola rete Internet, con la possibilità di collegare fino a un massimo di due dispositivi contemporaneamente con lo stesso account.
DAZN Mondiali 2026 – I vantaggi della promo su DAZN Full
La promozione attuale permette di risparmiare:
- per l’abbonamento mensile con vincolo annuale: 18 euro al mese sul piano mensile per la durata di quattro mesi, portando il costo a 19,99 euro al mese, per un risparmio complessivo del 46% rispetto al prezzo di listino. L’offerta è disponibile per tutti i nuovi ed ex clienti, semplicemente accedendo al sito DAZN;
- per l’abbonamento mensile senza vincolo annuale: 17 euro al mese sul piano mensile per la durata di quattro mesi, portando il costo a 29,99 euro al mese, per un risparmio complessivo di 68 euro (ovvero il 36%) rispetto al prezzo di listino. L’offerta è disponibile per tutti i nuovi ed ex clienti, semplicemente accedendo al sito DAZN.
Al termine dei quattro mesi di sconto, il prezzo tornerà a quello di listino.
DAZN Mondiali 2026 – I pacchetti
Oltre al pacchetto Full, anche con gli altri piani DAZN è possibile seguire il Mondiale 2026. Nel dettaglio:
- Piano Family: accesso completo a tutti gli sport e a tutte le competizioni simultaneamente su 2 reti domestiche, i Mondiali sono inclusi nel pacchetto. Il costo è 71,99€ mensile e di 61,99€ vincolo annuale.
- Piano Goal: per vedere il calcio nazionale e internazionale disponibile su DAZN, simultaneamente su 1 rete domestica. Il costo è 14,99€ mensile e di 13,99€ vincolo annuale. Per vedere le 104 partite dei Mondiale è necessario attivare il Pass Mondiali a 14,99€, pagamento una tantum.
- Piano Sports: contenuti sportivi extra calcistici, simultaneamente su 1 rete domestica. Il costo è 14,99€, disponibile solo mensile senza vincolo annuale. Per vedere le 104 partite dei Mondiale è necessario attivare il Pass Mondiali a 14,99€, pagamento una tantum.
- Piano My Club Pass: per vedere tutte le partite della tua squadra del cuore. Il costo è 14,99€, disponibile solo con vincolo annuale. Per vedere le 104 partite dei Mondiale è necessario attivare il Pass Mondiali a 14,99€, pagamento una tantum.
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DAZN Mondiali 2026 – Come funziona e i prezzi Pass Mondiali
Come funziona il pass Mondiali di DAZN? Il pass Mondiali 2026 permette all’utente di vedere il Mondiale con un pagamento una tantum, nessun vincolo di permanenza, disattivazione automatica il 31 luglio.
Ed eccoci ai prezzi. Per chi deciderà di attivare il pass Mondiali 2026 direttamente da DAZN questi sono i prezzi dedicati, che subiranno una variazione in maniera dinamica nel corso della competizione:
- Per chi ha già attivo un piano DAZN Goal, MyClubPass o Sports il prezzo è di 14,99 euro per chi lo attiverà ad inizio della competizione. Il Pass Mondiali per i clienti esistenti è. come detto, già attivabile da qualche giorno.
- Per chi invece vorrà attivare il Pass Mondiali DAZN senza necessariamente attivare un abbonamento base (Full, Family, Sports ecc) può attivarlo dall’8 giugno a 24,99 euro
Come attivare DAZN
Per approfittare delle offerte e dei servizi è sufficiente:
- Accedere al sito ufficiale di DAZN (clicca qui per accedere);
- Registrarsi o effettuare il login con il proprio account;
- Selezionare il piano di proprio gradimento;
- Completare la procedura di attivazione.