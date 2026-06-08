Barça, dal Camp Nou all'impianto polisportivo: Laporta pronto a un nuovo finanziamento da 400 milioni

Il presidente, appena rieletto, Joan Laporta , per far fronte a questa necessità, è intenzionato a rivolgersi all’ Assemblea straordinaria dei soci del club blaugrana per ricevere l’approvazione ad aumentare il finanziamento dell’ Espai Barça . A riportarlo è il quotidiano catalano ARA.

Reperire nuove risorse finanziarie è da anni ormai uno dei primissimi obiettivi dei club di calcio di tutto il mondo, in particolare se fai parte dell’élite del calcio europeo come il Barcellona , soprattutto dopo aver esaurito i 1,45 miliardi di euro garantiti da un gruppo di investitori guidati da Goldman Sachs .

Secondo le stime del club campione di Spagna in carica, saranno necessari ulteriori 300-400 milioni che saranno impiegati anche per completare la ristrutturazione dello Spotify Camp Nou, il nuovo impianto polisportivo Palau e le aree circostanti dello stadio. Il club aprirà il terzo anello a fasi e prevede di installare la copertura nel giugno 2027. Durante quei mesi, la prima squadra si trasferirà nuovamente allo stadio Olimpico di Montjuic.

Inoltre, il consiglio direttivo è alla ricerca dell’approvazione dei soci per ufficializzare l’accordo con la società Ohana Development per costruire un complesso residenziale di lusso sotto il marchio del club, con l’obiettivo di generare 10 milioni di euro. Inoltre Ohana Development dovrebbe andare a sostituire UNHCR come retro sponsor sulle maglie del Barcellona. In discussione, infine, ci sarà anche il rinnovo dell’accordo con Spotify.