Il risiko bancario fa volare MPS in Borsa: il titolo della banca di Siena sale del 13%

Giornata più che positiva a Piazza Affari per l’istituto di credito finito al centro del nuovo risiko bancario nel mercato italiano.

Di
Redazione
Business
Mps
(Image Credit: DepositPhotos.com)

L’ennesimo risiko bancario in corso sul mercato italiano ha portato il Monte dei Paschi di Siena, finito al centro delle attenzioni di diversi istituti di credito, a chiudere la giornata borsistica con un +12,96% portando così le proprie azioni a salire fino a 10,104 euro l’una per una capitalizzazione di mercato pari a 3,04 miliardi di euro.

Un balzo in avanti che testimonia come la ritrovata solidità dell’istituto, ragione per cui sono diversi i soggetti interessati a una possibile operazione, porti grandissima fiducia negli investitori in ottica proprio di una fusione.

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Dando uno sguardo agli altri istituti coinvolti in questo risiko, si registra un balzo in avanti anche per Unipol (+4,55%), azionista di riferimento di BPER (+5,18%) che in questo scenario è al fianco di Intesa Sanpaolo, con quest’ultima che è l’unica realtà a registrare un calo nella giornata odierna a Piazza Affari pari a -1,37%.

Infine, BPM, istituto che ha di fatto azionato il risiko e la battaglia per MPS, ha chiuso la giornata borsistica registrando un leggero balzo in avanti pari allo 0,83% con le proprie azioni che sono arrivate a 13,32 euro per una capitalizzazione di mercato da 1,51 miliardi di euro.

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