Il risiko bancario fa volare MPS in Borsa: il titolo della banca di Siena sale del 13%

L’ennesimo risiko bancario in corso sul mercato italiano ha portato il Monte dei Paschi di Siena, finito al centro delle attenzioni di diversi istituti di credito, a chiudere la giornata borsistica con un +12,96% portando così le proprie azioni a salire fino a 10,104 euro l’una per una capitalizzazione di mercato pari a 3,04 miliardi di euro.
Un balzo in avanti che testimonia come la ritrovata solidità dell’istituto, ragione per cui sono diversi i soggetti interessati a una possibile operazione, porti grandissima fiducia negli investitori in ottica proprio di una fusione.
Dando uno sguardo agli altri istituti coinvolti in questo risiko, si registra un balzo in avanti anche per Unipol (+4,55%), azionista di riferimento di BPER (+5,18%) che in questo scenario è al fianco di Intesa Sanpaolo, con quest’ultima che è l’unica realtà a registrare un calo nella giornata odierna a Piazza Affari pari a -1,37%.
Infine, BPM, istituto che ha di fatto azionato il risiko e la battaglia per MPS, ha chiuso la giornata borsistica registrando un leggero balzo in avanti pari allo 0,83% con le proprie azioni che sono arrivate a 13,32 euro per una capitalizzazione di mercato da 1,51 miliardi di euro.