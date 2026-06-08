Il risiko bancario fa volare MPS in Borsa: il titolo della banca di Siena sale del 13%

Dando uno sguardo agli altri istituti coinvolti in questo risiko, si registra un balzo in avanti anche per Unipol (+4,55%), azionista di riferimento di BPER (+5,18%) che in questo scenario è al fianco di Intesa Sanpaolo, con quest’ultima che è l’unica realtà a registrare un calo nella giornata odierna a Piazza Affari pari a -1,37%.

Infine, BPM, istituto che ha di fatto azionato il risiko e la battaglia per MPS, ha chiuso la giornata borsistica registrando un leggero balzo in avanti pari allo 0,83% con le proprie azioni che sono arrivate a 13,32 euro per una capitalizzazione di mercato da 1,51 miliardi di euro.