Mourinho ancora contro la federcalcio turca: ricorso alla Corte UE per violazione della libertà di espressione

Nel dettaglio, Mourinho contesta una multa di 600.000 lire turche (poco oltre gli 11.000 euro) e una squalifica di una partita inflitte dalla Federazione Calcistica Turca nel novembre 2024. La federazione aveva sanzionato il tecnico portoghese per comportamento antisportivo nei confronti dei tifosi della squadra avversaria durante la partita e per le successive dichiarazioni alla stampa in cui criticava il livello dell’ arbitraggio .

José Mourinho , dopo essere sicuro di diventare il nuovo allenatore del Real Madrid in seguito alla vittoria nelle elezioni presidenziali di Florentino Perez , ha presentato un ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo contro le sanzioni disciplinari ricevute quando era allenatore del Fenerbahce . Ricorso che è stato giudicato ammissibile dalla Corte con sede a Strasburgo, come si legge sul portale ufficiale con data 1° giugno.

Nel ricorso, Mourinho sostiene che il suo diritto a un equo processo sia stato violato perché le commissioni disciplinare e arbitrale della Federcalcio non sarebbero indipendenti dal presidente della federazione e dal suo consiglio direttivo. Inoltre, il tecnico ha affermato inoltre che è stato violato il suo diritto a una decisione motivata, poiché la federazione non gli avrebbe comunicato le motivazioni formali alla base del verdetto. Infine, viene sostenuto che le sanzioni abbiano leso il suo diritto alla libertà di espressione, punendolo per aver espresso la propria opinione sugli arbitri.

Al momento, la Corte ha chiesto alle autorità turche di chiarire se gli organi della giustizia sportiva abbiano garantito un tribunale indipendente e imparziale e se abbiano adeguatamente bilanciato il diritto di Mourinho alla libertà di espressione con gli interessi della federazione sportiva. Ricevute i dovuti chiarimenti la Corte valuterà come esprimersi a riguardo.