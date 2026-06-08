Real Madrid, l’agenda di Florentino Perez: maxi-colpo da 150 milioni e riforma del modello sociale

Fumata bianca a Madrid . La conferma alla presidenza delle merengues di Florentino Perez segna una scelta all’insegna della continuità, per un mandato che prosegue ininterrotto dal 2009 dopo un primo periodo alla guida dal 2000 al 2006. Il patron, che ha sconfitto l’imprenditore Enrique Riquelme , è chiamato ora a concretizzare i punti della campagna elettorale. Sul tavolo ci sono due dossier: il grande colpo di mercato annunciato ai soci e la riforma della struttura sociale del club , che passerà da un’assemblea straordinaria e da un referendum.

Real Madrid agenda Perez – Il punto sul calciomercato

Il primo tema è quello che ha alimentato maggiormente le aspettative durante la corsa elettorale. Perez ha promesso un investimento da 150 milioni di euro per acquistare un calciatore da un club impegnato in Champions League. Il presidente non si è sbilanciato sul profilo, anche se impazza già tra i tifosi e sulla stampa il totonomi, dopo che ha annunciato che si tratta di un giocatore che non milita in Premier League e occupa una posizione in campo dal centrocampo in sù.

Quest’operazione si aggiunge alle due già finalizzate da Perez, tra l’arrivo a parametro zero dal Liverpool di Ibrahima Konaté, a cui si aggiunge l’acquisto dall’Inter di Denzel Dumfries, per cui è stata azionata la clausola rescissoria da 20 milioni di euro. Sul fronte della guida tecnica, dopo la separazione da Alvaro Arbeloa a guidare la panchina delle merengues tornerà José Mourinho, che aveva allenato i Blancos tra il 2010 e il 2013. Il Benfica aveva già annunciato che in caso di rielezione di Perez il tecnico lusitano si sarebbe trasferito a Madrid a fronte del pagamento della clausola da 15 milioni di euro.