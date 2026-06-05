Antenna guarda al canale 52 per sbarcare sul digitale terrestre con il marchio CNN

Il progetto televisivo di Antenna, il gruppo greco presieduto da Thodoris Kyriakou che ha acquisito Gedi dalla famiglia Agnelli-Elkann, continua e sta gettando le basi per il suo lancio. Come riporta Prima Comunicazione, Antenna sta lavorando alla creazione di una società e, quindi, non ha intenzione di utilizzare Gedi e le risorse già in casa per portare avanti il progetto, andando a creare un certo senso di stupore fra gli uomini del gruppo editoriale. Inoltre, è previsto lo sfruttamento del marchio CNN per sbarcare anche sul digitale terrestre.

Il canale messo nel mirino da Antenna è il numero 53 del digitale terrestre, vicino a tutte le all-news del nostro sistema free e attualmente occupato da DMAX. Alessandro Araimo, amministratore delegato di Discovery Italia, sta trattando il dossier personalmente con il punto di riferimento del gruppo greco, Henning Tewes. Eventualmente Discovery ha diverse alternative dopo ricollocare DMAX.