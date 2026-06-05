Antenna guarda al canale 52 per sbarcare sul digitale terrestre con il marchio CNN

Il progetto televisivo di Antenna, il gruppo greco presieduto da Thodoris Kyriakou che ha acquisito Gedi dalla famiglia Agnelli-Elkann, continua e sta gettando le basi per il suo lancio. Come riporta Prima Comunicazione, Antenna sta lavorando alla creazione di una società e, quindi, non ha intenzione di utilizzare Gedi e le risorse già in casa per portare avanti il progetto, andando a creare un certo senso di stupore fra gli uomini del gruppo editoriale. Inoltre, è previsto lo sfruttamento del marchio CNN per sbarcare anche sul digitale terrestre.
Il canale messo nel mirino da Antenna è il numero 53 del digitale terrestre, vicino a tutte le all-news del nostro sistema free e attualmente occupato da DMAX. Alessandro Araimo, amministratore delegato di Discovery Italia, sta trattando il dossier personalmente con il punto di riferimento del gruppo greco, Henning Tewes. Eventualmente Discovery ha diverse alternative dopo ricollocare DMAX.
Al progetto per adesso sta lavorando l’ex La7 Gianluca Foschi con il manager inglese Jamie Angus. Intanto il prossimo 11 giugno, in occasione della partita inaugurale dei Mondiali 2026, su DAZN debutterà un tg snack by Antenna che al momento vede una struttura di una ventina di persone e utilizza pure il supporto di Torcha, un player dei servizi d’informazione sul digitale e sui social media in particolare.
Infine, Nel business plan in mente ai vertici di Antenna, il nuovo canale avrà all’inizio una audience intorno allo zero e virgola, ma poi non è impensabile raggiunge il mezzo punto di share e iniziare una risalita. Ma sicuramente l’organico a disposizione di Agus e Foschi andrà rinforzato con giornalisti, tecnici, capo azienda, ma, soprattutto con un direttore. A occuparsi del percorso di selezione dovrebbe rimanere la società Key2People, guidata da Cristina Calabrese. Entro l’estate, in particolare, dovrebbe arrivare la scelta sul direttore.