Inter, celebrazioni scudetto da record sui social: primo club al mondo ad attivare TikTok Out of Phone

L’Inter ha celebrato il 21° scudetto e la Coppa Italia ridefinendo anche il modo di comunicare i propri successi, con numeri che confermano la centralità della strategia digitale nel posizionamento del club a livello globale.
Il dato più rilevante riguarda un primato assoluto: l’Inter è diventato il primo brand sportivo al mondo ad attivare TikTok Out of Phone (OOP), la soluzione pubblicitaria che porta i contenuti e il linguaggio della piattaforma sugli schermi Digital Out of Home.
Inter scudetto social – La campagna studiata dal club nerazzurro
La campagna è stata attiva nel cuore di Milano nel giorno della bus parade, con una presenza nei luoghi simbolo della città: la Galleria del Corso, Palazzo Reale, Ripa di Porta Ticinese e Via Casale. In questo modo, i contenuti TikTok del club hanno raggiunto i tifosi anche al di fuori della piattaforma, trasformando lo spazio urbano in una propaggine dell’ecosistema digitale nerazzurro.
L’attivazione in-app ha completato l’esperienza: chi ha cercato «Inter» o «scudetto» su TikTok nel periodo delle celebrazioni si è trovato di fronte a un hub dedicato con highlight, video ufficiali del club, dei giocatori, della Serie A e dei broadcaster.
Inter scudetto social – I risultati
I risultati sul canale TikTok nel periodo tra il 3 e il 24 maggio parlano da soli: 386 milioni di video views e 23,3 milioni di engagement, con una crescita superiore al 450% rispetto al periodo precedente e oltre 500mila nuovi follower acquisiti.
Allargando lo sguardo a tutti i canali social, i contenuti legati ai titoli conquistati hanno generato complessivamente 954 milioni di impression, 672 milioni di video views e oltre 51 milioni di engagement. Nel corso del periodo festeggiamenti il club ha acquisito 1,5 milioni di nuovi fan. Tra i principali driver di crescita si distingue YouTube, il cui canale ha superato gli 8 milioni di iscritti raggiungendo l’ottava posizione mondiale tra i club calcistici.
Per l’Inter si tratta dell’ennesima conferma di un percorso costruito nel tempo: la community globale del club supera oggi i 95 milioni di fan, con una crescita che si alimenta tanto dei risultati sportivi quanto di una capacità sempre più strutturata di tradurli in conversazione digitale su scala internazionale.