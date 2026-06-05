Inter, celebrazioni scudetto da record sui social: primo club al mondo ad attivare TikTok Out of Phone

Il dato più rilevante riguarda un primato assoluto: l’Inter è diventato il primo brand sportivo al mondo ad attivare TikTok Out of Phone (OOP) , la soluzione pubblicitaria che porta i contenuti e il linguaggio della piattaforma sugli schermi Digital Out of Home.

L’ Inter ha celebrato il 21° scudetto e la Coppa Italia ridefinendo anche il modo di comunicare i propri successi, con numeri che confermano la centralità della strategia digitale nel posizionamento del club a livello globale.

Inter scudetto social – La campagna studiata dal club nerazzurro

La campagna è stata attiva nel cuore di Milano nel giorno della bus parade, con una presenza nei luoghi simbolo della città: la Galleria del Corso, Palazzo Reale, Ripa di Porta Ticinese e Via Casale. In questo modo, i contenuti TikTok del club hanno raggiunto i tifosi anche al di fuori della piattaforma, trasformando lo spazio urbano in una propaggine dell’ecosistema digitale nerazzurro.

L’attivazione in-app ha completato l’esperienza: chi ha cercato «Inter» o «scudetto» su TikTok nel periodo delle celebrazioni si è trovato di fronte a un hub dedicato con highlight, video ufficiali del club, dei giocatori, della Serie A e dei broadcaster.